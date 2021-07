Monument préféré des Français : le domaine de George Sand à Nohant-Vic ne représentera pas la région Centre

Le Berry ne fera pas le doublé cette année ! Après la désignation de Sancerre comme village préféré des Français, mercredi 30 juin, Stéphane Bern a annoncé la liste des sites sélectionnés pour l'émission "Le Monument préféré des Français". Et malheureusement, le domaine de George Sand à Nohant-Vic (Indre) n'a pas été retenu.

Le château datant du 18ème siècle, avec son parc de six hectares, était en compétition avec le Pont-Canal de Briare, dans le Loiret, et le Château d'Azay-le-Rideau, en Indre-et-Loire, pour représenter la région Centre-Val-de-Loire. Ce sont les internautes qui ont voté et choisi leur monument favori. Lors de l'émission qui devrait être diffusée sur France 3 à l'automne, ce sera le Pont-Canal de Briare qui représentera notre région.

Voici la liste des 13 autres monuments sélectionnés pour chaque région :