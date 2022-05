"Les Picards vont gagner !" : les hortillonnages d'Amiens en lice pour le monument préféré des Français

Les hortillonnages d'Amiens font partie des trois sites pré-sélectionnés pour représenter les Hauts-de-France lors du concours du monument préféré des Français 2022. Les votes sont ouverts jusqu'au 27 mai et les Amiénois y croient dur comme fer.

"Le monument préféré des Français", émission présentée par Stéphane Bern sur France 3 revient en septembre à l'occasion des 39e journées européennes du Patrimoine. Et cette année, les hortillonnages d'Amiens pourraient bien avoir leur chance. Ils font en tout cas partie des trois sites retenus, avec le domaine de Chaalis dans l'Oise et le centre historique minier de Lewarde dans le Nord, pour représenter les Hauts-de-France. Il reste encore une dizaine de jours pour faire un choix, les votes prendront fin le 27 mai à 23 heures 59.

"Je vote pour les hortillonnages parce qu'il n'y a rien de plus beau" - Parole d'Amiénoise

Les hortillonnages, des jardins entrecoupés de petits canaux en plein cœur de ville, s'étendent sur 300 hectares. Aménagé à l'origine pour la culture maraîchère, aujourd'hui, il ne reste plus qu'une dizaine d'hortillons (maraîchers) qui exploitent 25 hectares sur ce site, selon l'association de Protection et de sauvegarde des Hortillonnages.

"Je vote pour les hortillonnages parce qu'il n'y rien de plus beau, sourit Nicole, une Amiénoise qui habite tout près de ces anciens marais. On déconnecte, on voit des petites maisons qu'on ne voit pas d'habitude, c'est magnifique."

© Radio France - Elsa Vande Wiele

"Évidemment qu'on va gagner, pourquoi il en serait autrement ?" - Yvan, guide batelier aux hortillonnages

Yvan, guide batelier aux hortillonnages en est certain : "Évidemment qu'on va gagner, pourquoi il en serait autrement ?"Pour ceux qui aiment la nature et le calme tout en étant à deux pas du centre-ville d'Amiens, ce lieu est vraiment parfait."

À côté, une de ses collègues acquiesce : "les Picards vont gagner !" Elle poursuit : "Au moins ça changerait un petit peu de tout ce qu'on peut voir d'habitude comme des châteaux par exemple, ça permettrait de remettre en avant le côté nature des sites."

