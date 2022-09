Monument préféré des Français : pour la synagogue de Carpentras, "c'est déjà gagné"

Le monument préféré de Français sera connu mercredi soir sur France 3. A Carpentras, le président de la synagogue et l'office du tourisme estime que c'est déjà gagné avec une fréquentation en hausse et 11.000 visiteurs par an.