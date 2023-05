Monument préféré des Français : tout Cadillac soutient le château ducal 

Tous les commerçants du centre-ville de Cadillac ont déjà collé leur affiche. "Votez !" y est inscrit en gros. Depuis l’annonce de la présélection, presque tous les habitants font du lobbying auprès de leurs proches. "On est fier de notre ville !" se réjouit Edith, coiffeuse du centre-ville. Ici, tout le monde ne veut qu'une chose : que le château devienne le monument préféré des Français.

Si l'émission présentée par Stéphane Bern sera diffusée à l’occasion des journées du patrimoine des 16 et 17 septembre prochains, c’est déjà l’heure de la sélection régionale. Avant d’accueillir les caméras de France 3, le château ducal de Cadillac-sur-Garonne doit donc battre le phare de La Coubre à La Tremblade, en Charente-Maritime et la villa Arnaga d’Edmond-Rostand à Cambo-les-Bains au Pays Basque.

"On a de nombreux atouts notamment de par l’histoire du château mais aussi car c’est un lieu qui revient de loin", explique Raphaëlle Coudrais-Duhamel, chargée de communication au château. Car pendant plusieurs décennies, le château a été presque abandonné. "Il n’y avait pas grand-chose, on ne pouvait voir que les cheminées mais le reste était complètement vide", confie Edith, qui a toujours habité Cadillac-sur-Garonne.

Deux histoires

Construit au XVIIe siècle pour le Duc d'Epernon, le château incarne à l’époque l’ascension et la fortune de son propriétaire, figure historique du territoire. Saisi après la Révolution française, les lieux connaîtrons ensuite un destin plus sombre puisque le château deviendra la première prison pour femme au XIXe siècle, puis une "école de préservation de jeunes femmes" jusqu’en 1952.

Deux facettes qui cohabitent ensemble dans les lieux. "Tout est assez explicite dans le bâti. Pour parler du palais d’apparat on a des cheminées monumentales, des tapisseries historiques et pour aborder le château prison on a les cellules", explique Raphaëlle Coudrais-Duhamel, chargée de communication au château. Une longue histoire connue de tous les habitants de la ville. "Je le vois tous les jours. C’est un monument qui fait partie de ma vie, je l’ai même fait connaître à ma fille", confie Frédéric, un des commerçants.

"Une sacré visibilité"

Pour le château, le concours est aussi un gros coup de projecteur. "Être candidat nous permet une sacré visibilité," explique Raphaëlle Coudrais-Duhamel. L’année dernière, l’émission avait réuni 1,5 million de téléspectateurs. Alors à l’office de tourisme de la ville, tout le monde soutient le château. "On espère vraiment que le château va avoir de nombreux votes car c’est un monument phare pour la ville. Pour nous, ce n’est que du positif", confie Lucie Jourdin, chargée de communication à l’office de tourisme. Et dans la ville, on espère que la ferveur dépassera les frontières de Cadillac. Le vote est ouvert jusqu’au 26 mai, sur le site de l’émission .