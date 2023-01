Moon de Cyrille Pomès, en compétition pour le Prix de la BD France Bleu 2023 !

MOON de Cyrille Pomès - édité par Rue de Sèvres

L’histoire se passe dans un village en bord de Méditerranée. Les estivants ont déserté les plages et hors-saison, chacun tue le temps comme il peut en attendant le mois de juillet. C’est au cœur de ce quotidien où l’ennui n’est jamais loin que vivent Gabriel, surnommé Cosmos car il semble venir d’une autre galaxie, et Luna, la fille populaire, redoutée et admirée sur les réseaux sociaux. Le jour où la foudre s’abat sur l’antenne-relais de la station balnéaire : Internet, téléphonie, radio, TV… toute communication est coupée.

Obligés de faire bouger les lignes qui régissaient jusqu’ici la cour du collège ils vont apprendre dans ces conditions à réinventer leur quotidien 2.0. Pour peut-être découvrir, qu’au final, ce n’est pas si nul…

ⓘ Publicité

loading

Cyrille Pomès est né le 29 novembre 1979. Il sort diplômé de l’E.E.S.I d’Angoulême en 2003. Depuis il a publié plusieurs albums de BD, dont À la lettre près en 2005, Chemins de fer en 2009, et Le Printemps des arabes . Il participe également à de nombreux albums collectifs, à des travaux de commande pour l’illustration et l’animation, et des carnets réalisés lors de plusieurs voyages en Asie et au Moyen Orient. Le fils de l’Ursari est son premier album chez Rue de Sèvres.

Une selection complète à retrouver sur ActuaBD.com

Qui succèdera à Jim Bishop, lauréat 2022 ?

Tous les mois, l'Actu de la BD présentée par Nans Dissoubray tous les dimanches matin à 6h45, présente deux BD de la sélection. Jusqu'en mai, vous aurez donc le plaisir de découvrir les 10 albums suivants, sortis en 2022. Cette sélection a été réalisé par notre partenaire, ActuaBD.com .

Un jury composé majoritairement de binômes parent/ado votera et le lauréat sera dévoilé le dernier week-end de juin sur les Rendez-vous de la BD d'Amiens.

À lire aussi Découvrez la sélection complète du prix de la BD France Bleu 2023