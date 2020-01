Morbihan : Belle-île, une destination à voir en 2020 selon le New-York Times

Le Palais, France

C'est devenu une tradition et un petit événement attendu par les amateurs de voyage en début d'année. Le célèbre journal américain The New York Times a publié ce jeudi 9 janvier la liste des 52 destinations à découvrir en 2020. Washington figure en tête des villes à découvrir dans le courant de l'année. On trouve aussi Paris, Tokyo, Cracovie ou des destinations plus exotiques comme La Paz, Kuala Lumpur ou Les Bahamas. A la 45e place de ce classement, les journalistes ont placé Belle-Île-en-mer.

Restaurants, hôtels et sentiers de randonnée

Un joli coup de projecteur pour l'île morbihannaise "à l'aube d'une nouvelle vague de popularité" selon le New York Times. "L'une des destinations les plus vertes et les plus vierges de France a récemment vu l'ouverture d'excellents restaurants locavores et d'hôtels élégamment rénovés." Les journalistes évoquent le restaurant AO et l'hôtel du phare.

Pour les Américains, Belle-île représente "un refuge privilégié de la fin du XIXe siècle pour des artistes comme Claude Monet, qui a fait de ses plages spectaculaires le sujet de nombreuses peintures, et l'actrice Sarah Bernhardt, qui a créé une maison d'été à partir d'un fort en pierre désaffecté à la Pointe des Poulains." Le journal évoque enfin la belle tenue des sentiers de randonnée pédestre.