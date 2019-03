Morbihan : la glacière d'Etel sélectionnée pour le loto du patrimoine de Stéphane Bern

Étel, France

La deuxième édition de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril est lancée. Cette année encore, 18 sites ont été sélectionnés partout en France pour bénéficier d'un soutien financier grâce au Loto du Patrimoine organisé par la Française des jeux et la mise en vente de tickets à gratter à partir du mois de septembre.

Un futur musée de l'histoire de la pêche

Parmi les sites sélectionnés par la mission confiée à Stéphane Bern, on trouve notamment la Glacière d'Etel dans le Morbihan. Construite en 1946, cette glacière est située au cœur de l'ancien quartier maritime. On y a fabriqué jusqu'à 70 tonnes de glace par jour au plus fort de son activité pour conserver les thons dans les bateaux. Désaffectée depuis 1972, la glacière est "témoin d'une architecture industrielle d'après-guerre et de l'époque de la grande pêche en Bretagne" indique le communiqué de la Mission Patrimoine.

La municipalité d'Etel souhaite aujourd'hui reconvertir le site en musée dédié à l'histoire des thoniers. La Glacière devrait aussi accueillir l'office de tourisme. Il faudra pour cela engager de lourds travaux d'étanchéité et de restauration de la structure en béton. Le coût du projet serait estimé à près d'un million d'euros.