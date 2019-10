Morbihan : le château de Suscinio, à Sarzeau, bat encore des records de fréquentation

Sarzeau, Morbihan, France

Le chateau de Suscinio a fêté ses 800 ans l'année dernière. Et il se porte bien. En 2017, 127 331 visiteurs ont franchi ses portes. En 2018, on comptait 135 698 visiteurs. Et cette année, l'espoir est d'approcher les 165 000. La société Kléber Rossillon s'est vue confier les clés du château pour 12 ans. "A terme, atteindre les 200. 000 visiteurs est un objectif tout à fait raisonnable", disait fin 2017, François Goulard, le président du conseil départemental du Morbihan.

Le château de Suscinio s'adresse à tous les publics, y compris les enfants dès 3 ans © Radio France - François Rivaud

Pour cela, l'équipe gestionnaire, les permanents et les bénévoles, travaillent sur différents points.

Des promenades sur le thème de la chasse au Moyen Age et dans les marais. Des scénographies sur l'histoire du château et sur les contes et légendes de Bretagne ont créées. Pour les vacances de la Toussaint, le programme d'animations propose ainsi : une visite quotidienne et théâtralisée sur les légendes du roi Arthur. Un dressing princier, où on peut revêtir des habits (neufs !) des 14 ème et 15 ème siècles. Un atelier sur les blasons ou encore une promenade découverte des plantes des marais.

Le dressing princier © Radio France - François Rivaud

Claire, en vacances dans le Morbihan, habillée en duchesse du 15 ème siècle © Radio France - François Rivaud

Le château de Suscinio réalise 60 % de ses entrées en juillet et août.

Visite théâtralisée du château sur le thème des légendes du roi Arthur © Radio France - François Rivaud

L'édifice, situé dans un écrin de verdure, à 2 pas de la mer, est dans le top 3 des lieux les plus visités dans le Morbihan avec les zoos de Pont Scorff et de Branféré.