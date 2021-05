Morbihan : les artistes veulent retrouver la scène et le public et oublier le COVID

Du rock, du blues, de la soul ou encore de la chanson... Des artistes du Morbihan se sont retrouvés pendant deux jours sur la scène du Palais des Arts à Vannes, pour une opération baptisée : "Scène solidaire du 56". Cela fait plus d'un an que les artistes sont privés de scène partout en France et ailleurs. Alors, se retrouver, même devant une petite dizaine de techniciens pour enregistrer chacun deux morceaux a été un signal fort. "On est un peu cloîtré chez nous donc ça nous a fait plaisir de retrouver des visages connus et rencontrer des personnes que nous ne connaissions pas", expliquent Sylvain et Hugo, deux frères, fondateurs du groupe (un duo) "Haverhill-peaks".

"Hard corona"

"Il y a une très belle scène locale qui vit et ça fait du bien de revoir tout le monde et de voir que les gens sont.. en vie, en fait !". Sylvain et Hugo ont même écrit un morceau qu'ils ont baptisé "Hard corona" (!). Une preuve qu'ils ont été marqués par cette période particulière.

Le groupe Burger Bang © Radio France - François Rivaud

La vie culturelle va reprendre peu à peu. C'est l'espoir de Fabien Le Guernevé, le président des "Scènes du Golfe" qui a été un des moteurs de cette opération "Musique solidaire du 56". Fin mai, les 24, 25 et 26, les Scènes du Golfe annoncent d'ailleurs Jane Birkin, pendant trois jours. Un moment fort pour respirer... enfin !