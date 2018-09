Deauville, France

Les Planches de Deauville ont vibré ce vendredi quand l'immense acteur Morgan Freeman les a foulées en fin de matinée pour inaugurer la cabine qui porte son nom. Avant qu'un hommage ne lui soit rendu le soir dans la grande salle du CID où les 1500 spectateurs lui ont offert une longue ovation.

Morgan Freeman sur les planches de Deauville pour l'inauguration de sa cabine. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

"Un cinéphile qui n'aurait pas vu un ou plusieurs films de Morgan Freeman, c'est aussi rare qu'une nuit du président Trump sans tweet !" C'est par ces mots que Vincent Lindon lui a rendu hommage. Saluant une carrière prolifique, 119 films en 54 ans. "Morgan Freeman n'a jamais prononcé une phrase fausse, jamais eu un regard de trop, jamais fait un pas de côté, toujours juste, toujours, quelque soit le réalisateur" a-t-il ajouté. "Nous sommes tous Morgan de vous Monsieur Freeman !" a conclu Vincent Lindon sur les notes de la chanson de Renaud.

Morgan Freeman ovationné pour l'ensemble de sa carrière par les spectateurs deauvillais. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Longuement ovationné par les 1500 spectateurs de la grande salle du CID, l'acteur âgé de 81 ans s'est exprimé en français pour recevoir son hommage. "Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant d'être ici. Je suis francophile, en grande partie grâce au cinéma français. J'aime la langue, les gens, et l'histoire de la France". Et de sa voix grave , il a simplement dit merci pour cette distinction.

Le message de Morgan Freeman sur le livre d'or de la ville de Deauville. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Et cet hommage a résonné encore plus fort pour lui, avait-il confié en conférence de presse, quelques heures plus tôt, qu’il lui a été remis en Normandie, non loin des plages du débarquement, où il est allé se recueillir avant de venir à Deauville, pour mesurer le prix payé pour la liberté.