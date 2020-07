"Morricone, c'est d'abord l'émotion" pour le réalisateur nordiste Christian Carion

Le maestro italien Ennio Morricone est mort ce lundi à l'âge de 91 ans. Il est entré dans la légende pour ses musiques de films et notamment de westerns, associé à Sergio Leone. Mais Ennio Morricone avait aussi composé la musique d'un des films du nordiste Christian Carion.

Le plus célèbre compositeur de musiques de films

"En mai, fais ce qu'il te plaît" signé Christian Carion est sorti sur les écrans le 4 novembre 2015. L'action se situe en mai 1940. Le film retrace l'exode d'une famille du Nord qui fuit l'arrivée des Allemands. Elle est accompagnée d'un petit garçon allemand dont le père, opposant au nazisme, est emprisonné à Arras.

C'est Ennio Morricone qui a signé la bande originale du film. A l'époque, Christian Carion expliquait avoir été séduit par l'émotion et l'énergie du compositeur. Le maestro, quant à lui, précisait qu'il ne voulait plus faire de film de guerre mais que le long-métrage du réalisateur nordiste était un film sur "des gens en quête de paix et de tranquillité"'.

Lauréat d'un Oscar en 2016, Ennio Morricone a créé plus de 500 musiques pour le cinéma. Un coffret "De Sergio Leone à Quentin Tarantino" comprenant quatre CD et un vinyle doit sortir le vendredi 10 juillet 2020.