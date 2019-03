Mort d'Agnès Varda : la cinéaste avait de nombreuses attaches avec Nantes et la Vendée

On la connaissait bien dans la région. Agnès Varda vient de mourir à 90 ans. Elle était photographe, réalisatrice de la nouvelle vague, épouse aussi de Jacques Demy. Elle avait notamment décoré une vitrine du passage Pommeraye à Nantes. Agnès Varda avait une résidence secondaire à Noirmoutier où elle venait régulièrement et elle nous en avait parlé de tout ça, sur France Bleu Loire Océan, il y a deux ans.

On reste toujours branché avec les endroits qu'on connaît et qu'on aime. C'est pour ça que j'aime revenir à Nantes. Parce que j'ai été adopté par Nantes par le biais de Jacques (Demy ndlr) et je m'y sens bien." - Agnès Varda