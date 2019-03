Mort d'Agnès Varda : le château de Chaumont-sur-Loire en deuil

Le château de Chaumont-sur-Loire est en deuil. La réalisatrice Agnès Varda, décédée à l'âge de 90 ans, devait présenter ses œuvres dans le cadre de l'exposition Art et Nature inaugurée ce samedi 30 mars.

Chaumont-sur-Loire, France

La réalisatrice Agnès Varda, figure du cinéma dans le monde et inspiratrice de générations d'artistes, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer. Elle était était l'auteur de "Cléo de 5 à 7" (1962), "Sans toit ni loi" (1985), "Les Glaneurs et la Glaneuse" (2000), "Les plages d'Agnès" (2009) ou "Visages, villages" (2017). Compagne du cinéaste Jacques Demy de 1962 jusqu'à sa mort en 1990 (qu'elle a rencontré à Tours en 1958), Agnès Varda devait inaugurer vendredi soir soir une exposition au château de Chaumont-sur-Loire (Loir et Cher), où sont présentées trois de ses œuvres.

La serre du bonheur - Création Agnès Varda - Eric Sander - Domaine de Chaumont

"Je trouve formidable que l'art soit intégré à la nature. C'est une grande joie d'être ici", expliquait-elle samedi dernier. Très diminuée, la réalisatrice devait venir pour l'inauguration de l'exposition ce samedi 30 mars. Un déplacement finalement annulé au dernier moment en raison de son état de santé.

C'est une grande joie d'être là

A deux mains - Agnès Varda - Eric Sander - Domaine de Chamumont

Pour la nouvelle saison de Art et Nature, Agnès Varda devait présenter deux œuvres originales. La première oeuvre est une exposition de photographies intitulée "à deux mains", est une série de "mains complices" et "amoureuses". Des couples ont joint leurs mains devant son objectif. "Les photos ont été prises avec en fond la toile cirée de ma table de cuisine. Pendant trois mois, mes amis sont venus poser gentiment les uns après les autres", racontait-elle.