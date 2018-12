Mort d'Édouard Podyma, dernier vétéran polonais de la Bataille de Normandie

Gouvix, France

Édouard Podyma avait passé la plus grande partie de sa vie dans le Calvados, à Gouvix. Le vétéran polonais avait 17 ans et il vivait avec sa famille dans le Calvados quand il a rejoint la première division blindée polonaise. Il est mort à 96 ans dans la nuit ce vendredi 28 décembre 2018 a annoncé le mémorial de Montormel. Avec la 1ère DB, il a participé à la Bataille de Normandie et aux combats décisifs de la fosse de Chambois-Falais, deux mois après le Débarquement.

La terrible Bataille de Chambois

Le 19 août 1944, les Polonais font la jonction avec les Américains à Chambois, près d'Argentan dans l'Orne. La fameuse poche de Falaise est fermée. 150.000 Allemands sont pris au piège. Edouard Podyma était pilote de char.

C'était une guerre sauvage

France Bleu Normandie avait rencontré le vétéran à l'occasion des commémorations du 70e anniversaire du Débarquement. Il nous avait alors décrit ces combats d'une violence inouïe.

Édouard Podyma, racontait souvent cette bataille épique. Dans les écoles notamment. Pas pour glorifier la guerre, disait-il, mais pour montrer ce qu'elle est. Édouard Podyma avait été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2010. En 2016, son village, Gouvix, au sud de Caen, avait rebaptisé une place à son nom.