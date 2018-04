La Rochelle, France

Jacques Higelin, qui est mort ce vendredi matin à l'âge de 77 ans, était l'un des habitués du festival des Francofolies de La Rochelle, où il s'était produit à plusieurs reprises. Le chanteur avait même participé à la toute première édition des Francos, en 1985. Il était venu pour la dernière fois en 2014.

C'était un des pionniers du rock français... Higelin laisse derrière lui une vingtaine d'albums et quelques chansons inoubliables, parmi lesquelles "Pars", "Champagne" ou encore "Tombé du ciel".

Un concert de 3 heures aux Francos

Jacques Higelin avait donné aux Francofolies l'un des concerts les plus mémorables de sa carrière : en 1987, trois heures de concert, qu'il avait terminées la voix cassée... Et dans le public : un certain Patrick Bruel, 28 ans... Tellement impressionné qu'à peine sorti du concert, dans sa chambre d'hôtel, à La Rochelle, il avait écrit son tube "Casser la voix"!

La Rochelle 87#Higelin

Ce soir là j’ai vu un artiste libre et j’ai compris tellement de choses...

Tu m’as donné la force et l’audace

Merci Jaques

Salut l’immense artiste !

Pars... pic.twitter.com/K7GqGB83GB — Patrick Bruel (@PatrickBruelOff) April 6, 2018