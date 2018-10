Étretat, France

Alors que l'on a appris ce lundi 1er octobre 2018 la mort du chanteur Charles Aznavour, on se plonge dans sa carrière et c'est l'occasion de découvrir quelques pépites. Aznavour, monument de la chanson française, acteur de cinéma pour Truffaut et Chabrol, avait chanté la bande-originale d'un film tourné à Étretat, en Seine-Maritime. En 1972, Les galets d'Étretat, ce film franco-italien réalisé par Sergio Gobbi, étaient chantés par Aznavour. "La mer à Étretat" entonne Aznavour accompagné des envolées d'un ensemble de cordes, "Lorsque l'hiver fait rage, A la beauté sauvage, Que je retrouve en toi."

Annie Cordy, Maurice Ronet et Virna Lisi

La métaphore "météo-romantique" se poursuit un peu plus loin dans la chanson : "Ton cœur est plus amer, Que l'eau morte des plages, Et froid comme sont froids, Les galets d'Étretat." Annie Cordy, Maurice Ronet et l'Italienne Virna Lisi étaient à l'affiche du long-métrage. D'après la page qui lui est consacrée sur le site Allo Ciné, ce film a attiré des cinéphiles à Étretat mais, si vous vouliez le revoir, il semble quasiment introuvable aujourd'hui.