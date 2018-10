Bourges, France

Charles Aznavour, mort ce dimanche à l'âge de 94 ans, était passé au Printemps de Bourges en avril 1988. "Le public du Printemps l’avait chaleureusement applaudi lors de son passage en 1988. L’équipe du festival salue la mémoire de l’immense artiste qu’est Charles Aznavour", écrivent les organisateurs du Printemps de Bourges sur le compte twitter et la page facebook du festival.

On perd un grand monsieur"

"Il avait réalisé une très bonne prestation. Pour moi, on perd un grand monsieur et avec lui un nombre incroyable de tubes populaires. Je trouve que c'est le dernier des grands qui nous quitte. C'est un répertoire extraordinaire, populaire, et de qualité. Salut l'artiste", a réagi ce lundi après-midi Daniel Colling, le cofondateur du Printemps de Bourges auprès de nos confrères du Berry Républicain.

Charles Aznavour devait se produire au Parc des Expositions de Tours (Indre-et-Loire) le samedi 17 novembre prochain.

à lire Mort de Charles Aznavour : retour sur une carrière exceptionnelle