Caen, France

Alors qu'on a appris ce lundi 1er octobre 2018 la mort de Charles Aznavour, les hommages rendus au chanteur sont nombreux. A Caen, le directeur historique du Zénith, Serge Langeois confie son émotion sur France Bleu Normandie."Quel auteur, quel artiste, quel chanteur. Je suis ému. Il y avait l'homme qui n'était pas simple, pas toujours facile à travailler mais _réécoutons ce qu'il a écrit_. Il a chanté l'homosexualité, il a chanté les rapports homme-femme comme personne.

C'est le plus grand qui restait.

Je pense que c'est le plus grand qui restait : Brel, Brassens, nous ont quittés et bien d'autres... Aznavour c'était 'le' monument. " Charles Aznavour s'était produit à huit reprises sur la scène du Zénith de Caen dirigé depuis plus de vingt ans par Serge Langeois. A propos des difficultés que celui-ci avait rencontrées pour se faire une place dans le monde du spectacle, Serge Langeois rappelle : "On disait qu'il n'avait pas de voix, c'est vrai, mais ça montre bien son talent. _Le talent ne choisit pas les visages._"