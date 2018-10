Victor Lebranchu a 19 ans lorsqu’il quitte la Normandie pour rejoindre la capitale. Ce natif de Portbail répond à une petite annonce. Le voilà embauché chez Charles Aznavour. Il restera son cuisinier personnel pendant cinq ans. Alors qu'on a appris la mort du chanteur ce lundi 1er octobre 2018, le Manchois se remémore les moments passés avec Aznavour au micro de France Bleu Cotentin.

Victor se souvient surtout d’un homme accessible. Charles Aznavour lui demandait souvent son avis sur ses compositions :

Je l’ai vu composer, déchirer des feuilles. Des fois il me disait "Victor écoutez, ce que je suis en train de faire. Je lui répondais écoutez monsieur Aznavour moi je sais faire à manger je n’y connais rien en musique."

En 1975, il a eu des soucis avec le Fisc. Je lui dis : "Et bien monsieur Aznavour, on vous casse les pieds, vous avez beaucoup d’emmerdes". Il me dit "Victor, vous venez de trouver le titre de ma prochaine chanson !"