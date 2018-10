Gargilesse-Dampierre, France

"Figurez-vous que son père était ami de mes parents et quand je suis né, le père de Charles Aznavour m'a offert une petite layette, donc on se connaissait un peu (...) le lien qu'il a avec l'Arménie et tout le travail qu'il a fait depuis le tremblement de terre est quelque chose qui est très important pour tous les Arméniens", déclare à France Bleu Berry Vanik Berberian, le maire de Gargilesse dans l'Indre et Président de l'Association des maires ruraux de France, à l'annonce de la disparition du chanteur Charles Aznavour à l'âge de 94 ans.

"J'ai même été au collège arménien ou le fils de Charles Aznavour était élève, ça a été aussi un drame dans sa vie, puisque son fils Patrick, qui était plus âgé de deux ans que moi s'est suicidé, ce qui a toujours été pour lui un drame, il a rarement évoqué le sujet publiquement mais on savait que c'était quelque chose qui le torturait très fortement". Vanik Berberian est lui aussi d'origine arménienne. Il est né à Paris, d'un père arménien.

Le maire de Gargilesse Vanik Berberian © Maxppp - Vincent Isore

"Au-delà de ce lien de sang, ce qui est le plus important c'est la place qu'il tenait dans l'univers de la musique en France et dans le monde (...) j'ai eu le plaisir de l'écouter il y a quelques mois à Paris et tout le monde était émerveillé par la vitalité de Charles Aznavour, le concert avait débuté un petit peu difficilement, et puis au fil du concert il retrouvait une jeunesse et une dynamique incroyables, jusqu'à danser sur la scène à son âge", témoigne-t-il.

"On peut dire que c'est un phénomène artistique mais ce qui reste c'est la portée de ses textes et de ses mélodies que tout le monde a évidemment dans l'esprit aujourd'hui (...) je pense que ça va être un chagrin et une émotion partagée par tout le pays, parce que Charles Aznavour avait une dimension française très forte, sa poésie, sa musique parlent à tous donc une perte évidemment mais en même temps un témoignage très fort de l'entêtement de la vie de l'artiste".