Charles Aznavour s'est éteint dans la nuit de dimanche à lundi. Pour lui rendre hommage, France Bleu ouvre son antenne et son site web à vos témoignages. Retrouvez ci-dessous vos messages d'hommage.

Vos témoignages

-Darya (Savoie) : Petit par la taille.... immense par son talent.... il va nous manquer !!

-Christian (Alpes-Maritimes) : Un grand artiste est parti, peut-être le plus grand !!!! Mon cœur saigne comme si j avais perdu une personne proche de ma famille.

-Corinne (Pas-de-Calais) : Il vivait ses chansons , sont cœur était remplie d’ amour on le sentait, c’était un partage, il parcourait la scène de long en large, pour que chacun ai une part de lui même ... ces mises en scenes étaient parfaite, et n’oubliait pas de saluer les personnes qui travaillaient avec lui !

-Monique (Quimper) : Ses chansons à texte continueront de nous accompagner pendant longtemps. Lui, le migrant qui a prôné la langue à travers le monde toute sa vie durant. Un grand monsieur. Respect.

-Bernadette (Isère) : Un grand homme condoléances à sa famille, il mérite des funérailles nationales

-Matt (Savoie) : Une des grandes voix voire la dernière grand voix de la chanson s'est tue à tout jamais . le fait que celui ci nous ait quitté en ce triste jour d'automne rend encore la journée plus morne . Il aura mis sa vie à concevoir des " trésors " musicaux et au niveau des paroles de ses chansons . Un grand Mr POPULAIRE au sens noble du terme s'en est allé mais il nous reste heureusement toute son oeuvre.

-Nicky (Belfort) : Je vais au karaoké et souvent je chante en duo avec un ami une chanson qu'il avait chanté lui aussi avec Katia sa fille " je voyage " très peu connue mais jolie et émouvante !! Reposez en paix Mr Charles <3

-Anne-Marie (Roussillon) : Il est parti au bout de la terre, au pays des merveilles. Tristesse.

-Christophe (Nancy) : Ce matin le ciel était gris,

D'un gris souris.

Ce matin les nuages pleuré de tristesse, Ils pleuré de tristesse, mais avec allégresse.

Un homme parti, pas en Arménie

Il est parti au paradis, en harmonie

Rejoindre ces amis.

Il a rejoint Edith Piaf - Marcel Cerdan Maurice Chevalier

Les grands Jacques Brel - Georges Brassens Gilbert Bécaud

Et l'idole des jeunes Johnny Hallyday.

Sans oublier tous les autres.

Ce sera concert gratuit tous les soirs, j'espère que la scène sera assez grande pour ce petit homme (par la taille) mais grand homme par la voix.

-Danielle (Pays de Loire) : S'était un petit homme mais grand par toutes ses chansons il avait 3 de moins que mon papa et bien sûr j'ai été bercé avec ses chansons je suis bénévole dans une maison de retraite où nous avons monter une petite chorale avec les résidents et ils chantent ses chansons que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Reposez en paix monsieur Aznavour

-Stéphanie (Calvados) : Merci à France-Bleu de m'avoir permis d'aller le voir sur scène. Je me souviens avoir pleurer à l'antenne quand j'avais gagné les places... Un rêve devenu réalité et maintenant un très beau souvenir...

-Danielle (Pas-de-Calais) : Je le croyais éternel :'(

-Corrine (Gard) : Un grand homme plein d'humanité, de volonté qui cherchait toujours à s'enrichir de savoir. Chansons éternelles. Mon chanteur préféré depuis toujours

-Raymond (Marseille) : C'est avec tristesse et chagrin que ma fille Magali, ma annoncé la triste nouvelle. Etant maquilleuse professionnelle, elle a eu le chance de le côtoyer chez lui le 6,7 et 8 Août pour le préparer pour une émission télé à venir. Il a été d'une gentillesse paternelle et d'une très grande accessibilité, lui faisant partager ses souvenirs et sa table avec une immense modestie. Ce souvenir restera gravé à jamais dans sa mémoire. Salut l'artiste.

-Freddy (Arras) : Un grand très monsieur de la chanson un maître ébéniste un ciseleur des mots pour que celui-ci soit la précision de la transmission de sa pensée.

Encore une icône qui a porté glorieusement la France dans monde entier.

Monsieur je sais que votre modestie souffre et que vous rougiriez jusqu'aux oreilles de tant d'éloges tant py des gens comme vous doivent recevoir la reconnaissance et les honneurs nationales

- Liliane (Tourraine) : Très émue aussi en allumant ma radio , un choc ...Il était un sacré Artiste , Monsieur Charles Aznavour , merci pour toute l'après midi , nous partager son immense répertoire , un talent si généreux ...Je garde aussi les bons moments cinéma...Comme " Un taxi à Tobrouk " Il restera dans mon cœur , un éternel et merveilleux parolier

-Maguy (Pyrénées-Orientales) : Au revoir monsieur Aznavour vous serez toujours en haut de l'affiche, vous allez retrouver tous les musiciens, tous les magiciens, tous les comédiens là haut. Merci pour toute les merveilleuses chansons que vous nous laissez.Reposez en paix

-Alice (Poitou-Charentes) : On pers le patriarche de la chanson Française. Tout le monde doit être triste.