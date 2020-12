Mort de Claude Brasseur : il avait joué dans "L'Oncle de Russie" tourné en Creuse en 2005

Le cinéma et le théâtre français perdent l'une de leurs figures. Claude Brasseur est mort mardi à l'âge de 84 ans. Il laisse derrière lui une centaine de films, deux Césars et des rôles phare comme celui de François Vidocq à la télévision et Un éléphant ça trompe énormément sur grand écran. Il avait aussi joué dans La boum et Camping. Le comédien avait marqué la Creuse en 2005 grâce à un rôle dans "L'oncle de Russie" de Francis Girod, tourné à Sardent.

Le bourg creusois avait accueilli pendant trois semaines le tournage de ce téléfilm où joue également Marie-Josée Nat. Claude Brasseur interprétait Gaston Boissac, un soldat français porté disparu après la Seconde guerre mondiale, et qui a passé sa vie en Russie, bloqué par la Guerre froide. Ses lettres ne sont apparemment jamais arrivé à destination. Alors que tout le monde le croyait mort, il revient au pays en 1989. Claude Brasseur incarne donc le "revenant", qui retrouve sa langue maternelle et comprend peu à peu qu'il n'est pas le bienvenu.

"Un tournage complexe et mystérieux"

Le rôle avait emballé Claude Brasseur : "J'aime varier, c'est la première fois que j'ai un personnage comme ça, qui ne parle pas beaucoup. C'est un tournage assez complexe, bizarre, un peu mystérieux, je ne vous en dis pas plus !", confiait-il au micro de France Bleu à l'époque.

Dans le film, Gaston va retrouver Geneviève, son amour de jeunesse, interprétée par Marie-Josée Nat. Francis Girod, réalisateur habitué des tournages en Creuse, était ravi de réunir à l'écran ces deux acteurs qui avaient débuté ensemble auprès de Jean Gabin.