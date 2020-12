Mort de Claude Brasseur : "trois Camping c'est beaucoup de rigolade et de complicité" réagit Mylène Demongeot

Mylène Demongeot et Claude Brasseur sur le tournage du film Camping

Claude Brasseur s'est donc éteint, ce mardi 22 décembre. Il était le fils de deux comédiens, Pierre Brasseur et Odette Joyeux. Il avait traversé plus de 50 ans de cinéma, tournant dans des styles aussi différents que des films de Godard ou des comédies comme La Boum ou Camping. Il avait reçu deux Césars, pour "Un éléphant ça trompe énormément" et pour "La guerre des polices". Dans les films "Camping", il était le mari de la mayennaise Mylène Demongeot, qui a réagi à l'annonce de ce décès.

"Ca fait très mal", se confie-t-elle

Cela faisait déjà quelques semaines que l'actrice cherchait à joindre son ami Claude Brasseur, mais en vain : "cela fait un choc, je savais qu'il n'était pas très en forme depuis un certain temps, je n'arrivais pas à le joindre dit-elle je suis absolument catastrophée ! Trois films ensemble, trois ans, trois Camping, ça fait beaucoup d'intimité, de complicité et de rigolade, c'est très triste".

"On aimait partager un bon repas ensemble"

"On n'avait pas la même vie, raconte Mylène Demongeot, lui était un oiseau de nuit, moi, je passe mes soirées au calme, mais on aimait se retrouver pour partager un bon repas. Je boirai à sa mémoire", poursuit l'actrice, des sanglots dans la voix. Elle ajoute "c'était un merveilleux acteur, j'aimais jouer avec lui"

Claude Brasseur sera inhumé à Paris, dans le respect des règles sanitaires. Il reposera aux côtés de son père, au cimetière du Père Lachaise.