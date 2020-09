Mort de Diana Rigg : l'actrice de "Chapeau melon et bottes de cuir" était amoureuse des Landes

L'actrice britannique Diana Rigg, célèbre pour son rôle dans la série culte "Chapeau melon et bottes de cuir" et "Game of Thrones", avait une maison secondaire à Mauvezin-d'Armagnac (Landes). Elle est morte ce jeudi à l'âge de 82 ans.