Mort de Dick Rivers : un rockeur poitevin inconsolable reprend les classiques du chanteur

Comme son idole à la banane noire gominée, Lou n'oublie jamais de passer un coup de brillantine sur ses cheveux aujourd'hui poivre et sel. Chanteur de rock depuis ses 16 ans, ce Poitevin confie avoir été "bouleversé" par la disparition de Dick Rivers.

"Il ne reste plus grand monde, déjà que Jo est parti, on devient vraiment orphelin. Dick fait partie des monuments de la chanson française. Je suis très touché par son décès, mais je m'y attendais un peu, quand tu fais du rock'n roll tu ne finis jamais centenaire !"