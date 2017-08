Emotion en Berry après la mort de l'écrivain Gonzague Saint Bris

Gonzague Saint Bris est mort dans un accident de voiture, dans la nuit de lundi à mardi, sur une route du Calvados. L'écrivain, âgé de 69 ans, était très attaché à la région et était venu plusieurs fois en Berry pour parler littérature et romantisme, notamment à l'occasion du Festival de Nohant.

Gonzague Saint Bris est mort dans la nuit de lundi à mardi dans un accident de la route, dans le Calvados. L'écrivain et historien, âgé de 69 ans, est mort sur le coup. Sa compagne, qui conduisait la voiture, est grièvement blessée. Gonzague Saint Bris est né à Loches, en Indre-et-Loire, en 1948. Il a écrit une cinquantaine de livres, et notamment Sur les pas de George Sand (Presses de la Renaissance). Il est le créateur du festival littéraire La Forêt des Livres, de Chanceaux-près-Loches, et restait très attaché à sa région d'origine.

Yves Henry, président du festival de Nohant

Gonzague Saint Bris était un habitué du Festival de Nohant, où il s'était encore rendu le 10 juin dernier, pas en tant qu'invité cette fois-ci mais comme simple visiteur. "Il aimait venir dans cette atmosphère romantique", se souvient Yves Henry, le président du Festival de Nohant. "Il a beaucoup aimé à une époque résider au Château de la Vallée Bleue, tout près de Nohant, un endroit très rural, perdu dans la nature, pour retrouver l'atmosphère que pouvait vivre George Sand".

Jean-Yves Clément, président des Lisztomanias de Châteauroux

Pour Jean-Yves Clément, le directeur artistique du Festival de Nohant et président des Lisztomanias de Châteauroux, Gonzague Saint Bris était "proche du Berry romantique, dont il partageait les valeurs. En ce sens-là, c'était un être rare. Il s'était pris d'amour il y a déjà une vingtaine d'années pour Nohant et la maison de George Sand". Les deux hommes étaient amis depuis vingt ans.

François Bonneau, président de la région Centre-Val-de-Loire

Le président de la région Centre-Val-de-Loire François Bonneau a également réagit sur sa page facebook, parlant de Gonzague Saint Bris, comme d'un "infatigable chantre de la littérature, de l'Histoire et de sa chère Touraine, le génial inventeur de la Forêt des Livres qui réunissait sous les grands arbres de Chanceaux-près-Loches ses trois grandes passions et attirait les célébrités et des milliers d'anonymes dans une même communion à la fois joyeuse, savante et bucolique".