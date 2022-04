Mort de Jacques Perrin : le documentariste vosgien Vincent Munier salue "un amoureux de la beauté du sauvage"

Au lendemain de la mort du comédien et réalisateur Jacques Perrin, connu pour ses documentaires Océans et le Peuple migrateur, le Vosgien Vincent Munier a salué la mémoire de "cet amoureux de la beauté du sauvage". Il l'a consulté pour la réalisation de son film La Panthère des Neiges en 2021.

Jacques Perrin est mort à l'âge de 80 ans, jeudi 21 avril, mais laisse derrière lui des chefs-d'œuvre : c'est lui qui a donné la réplique à Catherine Deneuve dans les films Peau d'Âne et Les Demoiselles de Rochefort, c'est aussi lui qui a réalisé le Peuple migrateur et Océans. Deux documentaires animaliers qui ont "marqué le cinéma", selon le Vosgien Vincent Munier. Récompensés en février 2022 aux César avec Marie Amiguet et Sylvain Tesson pour leur film la Panthère des Neiges, le photographe animalier lorrain a consulté Jacques Perrin plusieurs fois pour avoir son avis.

Un avis précieux

"Il est le premier à qui j'ai parlé de ce projet, il y a six ans. Je l'ai rencontré dans son bureau, il a été moteur." Vincent Munier l'a également sollicité avant la sortie du film, en décembre 2021. "La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a quelques mois, lors d'une projection privée de la Panthère des Neiges. On a été ému de le projeter devant cet homme qui a tant marqué le cinéma, qui a amené le sauvage, la nature au cinéma. Et ça, c'est une prouesse."

Un "amoureux de la beauté du sauvage" pour Vincent Munier, qui se souviendra de son enthousiasme, et sa capacité à filmer les animaux "de la même sorte que les acteurs."