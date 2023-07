Mort de Jane Birkin : "C'était comme ma sœur," témoigne Catherine Lecoq, son amie de 30 ans

"Icône". Le mot revient quand on évoque Jane Birkin. On entend tout de suite cet accent, inimitable, et bien sûr les tubes chantés notamment avec Serge Gainsbourg. Pour beaucoup, Jane Birkin représente toute une époque, un pan entier de la culture française. Une image qui contraste avec la personne simple et chaleureuse décrite pas celles et ceux qui on pu croiser sa route.

La simplicité et la gentillesse d'une icône

En septembre 2021, Catherine Lecoq organise ses premières "Ciné-rencontres en Cotentin" à Barneville-Carteret, et c'est tout naturellement que son amie, Jane Birkin, se retrouve l'invitée d'honneur de l'événement. Les deux femmes se connaissent depuis près de 30 ans.

Mais une semaine avant la rencontre, Jane Birkin souffre d'un AVC. "Là, tout a été annulé pendant quatre mois," se souvient l'organisatrice et comédienne. Jane Birkin accumule les nombreux problème de santé après cela, mais conserve un optimisme à toute épreuve souligne son amie : "elle avait toujours cette force et cet optimisme qu'elle a toujours eu et qui la maintenait en vie." L'artiste se remet suffisamment pour reprendre les concerts et finalement venir aux "Ciné-rencontres en Cotentin" en mars 2022. "Elle voulait absolument les faire," raconte Catherine Lecoq, "elle a eu une discussion formidable avec le public."

Pierre Bretton, directeur du festival des Grandes Marées à Jullouville se souvient du soutien du public à l'été 2022, quand Jane Birkin est venue en concert : "Le concert a été lent à démarrer parce qu'elle n'était pas en forme. Après c'est monté crescendo. Elle a sorti tous ses tubes et c'était l'osmose parfaite."

S'il n'a partagé qu'une soirée avec Jane Birkin, Pierre Bretton a lui aussi été frappé par la simplicité de l'icône. "On peut être quelqu'un de très connu, avoir marqué toute une époque et rester quelqu'un de sain."

"On partageait beaucoup de choses, c'était comme ma sœur."

Audace et simplicité, c'est ce qui a plus à Catherine Lecoq quand les deux femmes se sont rencontrées en 1993 dans le jury d'un festival de cinéma : "Elle osait beaucoup de choses, elle était toujours dans la curiosité et on partageais beaucoup de choses. C'était comme une sœur. Jane était très simple. Elle avait un côté "mamma", quand on allait dîner chez elle, c'était toujours cosy."

