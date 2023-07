Mort de Jane Birkin : "icône", "discrète", "immense tristesse", les réactions après le décès de la chanteuse

Les réactions sont nombreuses ce dimanche après le décès de la chanteuse et actrice Jane Birkin , à l'âge de 76 ans. Anglaise préférée des Français, indissociable de Serge Gainsbourg, elle fut sa muse et son ambassadrice. Icône de la chanson des années 70, la chanteuse a marqué son époque. Amis, proches, politiques : tous lui rendent un hommage unanime.

ⓘ Publicité

Le monde du cinéma et de la chanson exprime sa tristesse

Etienne Daho, son ami de toujours, a fait part de sa grande tristesse sur son compte Instagram. "Inimaginable de vivre dans un monde sans ta lumière", a écrit le chanteur. Étienne Daho avait notamment écrit pour la chanteuse britannique. Il avait produit son album "Oh ! Pardon si tu dormais", en 2020.

Le comédien Pierre Richard a été l'un des tous premiers à réagir. Il avait partagé notamment l'affiche avec Jane Birkin dans "La moutarde me monte au nez" en 1974 et de "La course à l'échalotte" en 1975. "Jane, si drôle, si intelligente, si fragile si généreuse, si tout ! Un bout de mon cœur s'en va avec elle" a-t-il écrit sur Facebook. La chanteuse et actrice française Line Renaud rend hommage à une artiste "très simple, très discrète", "Si elle pouvait passer derrière le mur, elle l'aurait fait", a-t-elle dit sur franceinfoTV. "Depuis trente ans, elle a porté avec beaucoup d'élégance l'héritage de Serge Gainsbourg", a également salué Line Renaud.

"Icône franophone"

Le ministère de la Culture français salue ce dimanche, sur Twitter, "une icône francophone intemporelle", après la mort de la chanteuse et actrice britannique francophone Jane Birkin. L'ambassadrice du Royaume-Uni en France, Menna Rawlings, loue "la plus française des artistes britanniques. "Je suis triste d'apprendre le décès de Jane Birkin", écrit-elle.

Le festival des Vieilles Charrues, qui se tient actuellement à Carhaix en Bretagne, rend hommage à une artiste "à jamais dans nos cœurs". La chanteuse s'était produite sur la scène du festival pour la dernière fois en 2019. La Cinémathèque française fait part ce dimanche sur Twitter de son "immense tristesse".