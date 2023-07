Mort de Jane Birkin : la chanteuse avait des liens forts avec la Bretagne

Jane Birkin avait réalisé son premier film à Lannilis, dans le Finistère, où elle possède une maison depuis plus de 30 ans

Jane Birkin était bien connue des habitants de Lannilis, dans le nord-Finistère. Disparue ce dimanche à l'âge de 76 ans , la chanteuse et comédienne y possédait une maison depuis plus de 30 ans. "La destinée", expliquait Jane Birkin à nos confrères de France 3 en 2021. Son père, David Birkin, commandant dans la Royal Navy, a aidé la Résistance française en transportant des soldats de nuit, entre la Grande-Bretagne et la Bretagne.

"Sauvagerie magnifique"

"Dès que j'ai vu cette maison qui donnait sur la plage où mon père est venu, ça me semblait trop beau. Quelqu'un m'a envoyé un mot pour me dire que cette maison était à vendre. J'étais dans le train avec ma pauvre maman qui, elle, voulait tellement que j'achète un petit quelque chose dans le sud de la France où elle aurait bien chaud. Et au lieu de ça, ça a été l'Aber Wrac'h. C'était la destinée."

Un endroit pour lequel Jane Birkin avait une infinie tendresse. "A marée basse, c'est un endroit de mélancolie et de tristesse. A marée haute, d'une sauvagerie magnifique", confiait la chanteuse en 2021 à France Bleu Breizh Izel.

Festivals bretons

Jane Birkin s'était produite l'an dernier au festival de Cornouaille à Quimper . La chanteuse était apparue fragile. Quelques mois plus tard, en mars dernier, l'artiste avait dû annuler un concert à Plougastel-Daoulas à cause d'une fracture à la cheville. Sa santé était fragile depuis plusieurs mois après un AVC en septembre 2021 .

Deux en plus tôt, en juillet 2019, la chanteuse avait donné un concert au festival des Vieilles Charrues. Le festival, qui se déroule en ce moment même , rend d'ailleurs hommage à cette artiste qui a profondément marqué l'époque.