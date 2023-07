Mort de Jane Birkin : pour le chanteur rémois Barcella, "on perd une grande dame de la chanson française"

La chanteuse et actrice franco-britannique Jane Birkin s'est éteinte. Elle a été retrouvée sans vie, à son domicile, à l'âge de 76 ans, ce dimanche 16 juillet. Au mois de mai, elle avait fait part de problèmes de santé qui l'obligeaient à annuler certains concerts .

Mais avant cela, elle s'était produite dans la Marne au mois de novembre 2022 : c'était à la Cartonnerie de Reims, dans le cadre du festival Charabia, dédié à la chanson française et la poésie. Barcella, l'organisateur du festival, se souvient, ému, du concert qu'elle avait donné : "Elle est montée sur scène accompagnée par quelqu'un, on sentait qu'elle était fragile, mais elle avait tenu une heure et demi de spectacle."

"Une singularité qui n'appartient qu'à elle"

"On a tous salué ce courage qu'elle avait de continuer à chanter et à transmettre, alors qu'on la sentait déjà fatiguée", confie l'artiste rémois. "Elle est restée solaire malgré tout." En coulisses aussi, c'était une femme "tout à fait charmante, accueillante, à l'écoute, quelqu'un de très souriant" précise l'auteur-compositeur .

"Au festival Charabia, on célèbre la langue française et l'amour de cette langue, et Jane Birkin a une manière de faire danser la langue française avec une singularité qui n'appartient qu'à elle, précise Barcella. Sa manière de chanter les mots, avec cet accent qu'on lui connaît, c'est tout à fait savoureux."

Une identité singulière qui va manquer, souligne le créateur du festival Charabia, qui regrette la mort d'une " grande dame de la chanson française."