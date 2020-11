Mort de Jean-Louis Servan-Schreiber

JLSS comme il se faisait appelé s'est éteint. Jean-Louis Servan-Schreiber est mort à l'âge de 83 ans des suites de la Covid-19 annonce sa famille au Journal du Dimanche. Journaliste, dirigeant de presse et essayiste, Jean-Louis Servan-Schreiber a fait partie intégrante de l'histoire de la presse française de la deuxième moitié du XXe siècle. Il avait notamment créé "L’Expansion", magazine qu'il a dirigé pendant près de trente ans. Il reviendra aux affaires dans les années 90 en reprenant un magazine moribond, "Psychologies magazine", pour en faire un succès de presse.

Jean-Louis Servan-Schreiber, l'homme de presse

Issue d'une famille de presse et de politique, Jean-Louis Servan-Schreiber commence sa carrière en 1960. Il entre au quotidien "Les Echos" comme simple journaliste. Quatre ans plus tard, il intègre "L'Express" détenu par son frère Jean-Jacques Servan-Schreiber. A 29 ans, JLSS crée avec Jean Boissonnat le magazine économique "L’Expansion" qu’il dirige pendant 27 ans, avant de revendre le titre à "L'Express" en 1967. Jean-Louis Servan-Schreiber revient aux affaires de presse à la fin des années 90. Il rachète "Psychologies magazine", un mensuel féminin moribond, pour en faire un fleuron de la presse magazine, passant de 70.000 exemplaires vendus à 350.000. En 2008, le groupe Lagardère achète 100% des part du magazine. JLSS devient alors président du conseil de surveillance. Outre ses activités dans la presse papier, Jean-Louis Servan-Schreiber a collaboré pendant la deuxième partie de sa carrière avec des médias radios (Europe 1, France Inter, Radio Classique) et télé (LCI, TF1).

Jean-Louis Servan-Schreiber, l'essayiste

"Le Pouvoir d'informer", titre révélateur du premier ouvrage de Jean-Louis Servan-Schreiber. Il est édité en 1972. Il est l'auteur de 17 livres, des essais, dont le dernier publié en janvier 2020, "Avec le temps", chez Albin Michel. Son précédent ouvrage, "80 ans, un certain âge", reste comme une forme de testament. Sa maison d'édition, Albin Michel, avait profité de l'occasion de la sortie de livre pour l'interroger sur la vieillesse. Il disait alors, "chaque journée devient précieuse".