Immense acteur, figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant est mort ce vendredi à l'âge de 91 ans, suscitant une vive émotion.

Mort de Jean-Louis Trintignant : le monde du cinéma et du théâtre salue un "acteur extraordinaire"

Sa voix et sa présence, uniques, ont illuminé près de 160 films et pièces de théâtre. De nombreuses personnalités ont fait part de leur émotion à l'annonce de la mort de Jean-Louis Trintignant, décédé ce 17 juin à l'âge de 91 ans.

C'était "un homme assez étonnant, surprenant et un acteur extraordinaire", a réagi vendredi sur franceinfo le réalisateur Costa Gavras qui avait dirigé le comédien dans "Z" (1969), rôle pour lequel il avait décroché le prix d'interprétation au Festival de Cannes. "Il répondait avec une facilité extraordinaire au personnage et aux changements du personnage. C'était un grand acteur", a-t-il souligné. Jean-Louis Trintignant "entrait dans le personnage immédiatement. Dès qu'il avait lu le scénario, dès qu'on parlait, il était déjà le personnage. C'était assez rare. Il n'attendait pas qu'on lui explique son passé, sa famille. Et il tenait ses qualités jusqu'à la fin du tournage."

"Une voix", "un grand mystère"

Vive émotion également pour l'auteur de bande dessinée Enki Bilal, réalisateur de "Bunker palace hôtel" en 1989, avec Jean-Louis Trintignant. Se remémorant "un très grand acteur mystérieux qui s'en va, avec une voix", Enki Bilal a salué son immense carrière au cinéma, un "amoureux de son métier, présent qui jouait le jeu, qui conseillait". "Je l'ai vu il y a deux, trois mois" a-t-il confié, "j'ai eu l'occasion de le voir dans sa retraite. Il était paisible, apaisé, d'une beauté exceptionnelle. C'était un personnage étonnant d'un grand mystère toujours".

"J'ai été en admiration et en respect permanent pour son talent et son intelligence", a pour sa part déclaré le journaliste et réalisateur Philippe Labro. L'acteur avait joué dans son deuxième film, "Sans mobile apparent", en 1971.