Mort de Jean-Luc Godard : "A Grenoble, il a vécu une sorte de retour aux origines"

Pendant trois ans, de 1973 à 1976, le cinéaste Jean-Luc Godard s'est installé à Grenoble, pour y retrouver de l'envie, de l'anonymat et une nouvelle méthode de travail. Retour sur ce parcours avec l'invité de France Bleu Isère, Vincent Sorrel, professeur à l'UGA et président de la cinémathèque.

Le réalisateur Jean-Luc Godard, décédé hier à 91 ans, a vécu pendant trois ans à Grenoble et y a tourné plusieurs films et séries documentaires. C'était "un peu un retour aux origines", estime ce mercredi 14 septembre sur France Bleu Isère Vincent Sorrel, président de la cinémathèque de Grenoble et enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes.

France Bleu Isère : Vous terminez un film sur Jean-Luc Godard et sa présence à Grenoble. Revenons justement sur cette période : Jean-Luc Godard a travaillé et vécu trois ans à Grenoble. Pourquoi vient-il à Grenoble en 1973 ?

Vincent Sorrel : Il y a une double raison. D'abord, il y avait une rencontre avec Jean-Pierre Beauviala, qui était un fabricant de caméras installé à Grenoble, Aaton. A cette époque, Godard avait un atelier à Paris mais Beauviala le convainc de venir à Grenoble travailler avec lui. Godard sortait d'une période qu'on appelle "la période politique" avec le groupe Dziga Vertov où il ne réalisait plus de films en son nom.

Et donc à Grenoble il voulait faire deux choses à la fois : revenir au cinéma et le faire avec d'autres outils, pour se libérer du carcan des professionnels et d'une manière de faire un peu établie. Et donc, il avait commandé à ce fabricant une caméra, un objet fait à sa main, qu'il a nommé la "8-35", c'est à dire une caméra qui soit à la fois légère, simple comme une caméra huit mm pour amateurs, du type "caméra super huit", mais qui filme sur le support 35, pour les professionnels, afin de diffuser ensuite dans les salles de cinéma.

A cette période, Godard habite où à Grenoble ?

Alors il déplace à Grenoble l'atelier Sonimage, qui existait déjà à Paris, et s'installe rue de Belgrade, à l'angle du quai Stéphane Jay, pas très loin de la Cinémathèque. Aujourd'hui, c'est un coiffeur qui s'appelle "Coup de tête"... A une époque, c'était aussi un marchand de farces et attrapes, ce qui a fait beaucoup rire les gens. Et donc là, il installe un atelier. Il a eu un financement de l'INA qui avait un service de la recherche pour faire des émissions de télévision.

Et il commence à tourner à Grenoble ?

Voilà. Il a fait ici un long métrage qui s'appelle "Numéro deux". Pourquoi ce titre un peu factuel, qui n'a rien à voir avec l'histoire du film ? C'est parce qu'en fait il voyait ce départ de Paris comme un recommencement, un nouveau départ. Le film "À bout de souffle" était en somme le numéro 1, il voulait repartir à zéro, faire oublier son nom, qu'on s'intéresse à son travail pour ce qu'il est et non pas grâce à ses succès des années 60.

Et cette période grenobloise, est-ce effectivement un nouveau départ ? À quoi cela correspond dans la carrière de Jean-Luc Godard ?

Alors, c'est un peu un retour aux origines, même si ce n'est qu'un passage puisqu'après ces trois années, il retournera en Suisse. Grenoble ne sera qu'une étape, qu'une transition. Mais par contre avec cette idée de revenir à Grenoble, de recommencer, il revient au documentaire. En fait, il a réalisé pour la télévision une série qui s'appelle "Six fois deux", vraiment formidable où certains épisodes sont parfois juste un plan fixe d'une heure sur un paysan qui parle, un épisode qui s'appelle Louison et qui est tourné dans le Trièves. Il a aussi tourné des épisodes dans les locaux mêmes de Sonimage, rue de Belgrade. Où il a aussi fait beaucoup de montage également

Vous réalisez actuellement un film sur cette période grenobloise de Jean-Luc Godard. Expliquez nous votre projet ?

A partir de cette époque, en fait, il s'est mis à faire des films entre les films, des essais, des esquisses de films, d'une durée absolument variable et qui représentait un peu sa recherche au cinéma. Il a fait un autoportrait en film magnifique qui s'appelle "JLG-JLG, autoportrait de décembre". Il y a deux fois ses initiales, parce qu'il se pensait double : il y a le personnage médiatique et puis il y a le cinéaste ouvrier qui travaille au jour le jour sur ses machines, ses équipes. Le film est en cours, il devrait être prêt début 2023.