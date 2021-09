Mort de Jean-Paul Belmondo : un hommage national lui sera rendu le 9 septembre aux Invalides

Le décès de Jean-Paul Belmondo lundi à l'âge de 88 ans a suscité une grande émotion en France et dans le monde du cinéma. Ce mardi, l'Elysée annonce qu'un hommage national lui sera rendu le jeudi 9 septembre aux Invalides. Emmanuel Macron avait réagi à sa mort lundi en déclarant : "Il restera à jamais Le Magnifique. Nous nous retrouvions tous" en lui, en évoquant "un Trésor national, tout en panache et en éclats de rire", "un héros sublime et une figure familière". "Parmi nos grands acteurs, il était celui qui remportait haut la main la palme du public" a souligné le chef de l'Etat.

En 2019, Emmanuel Macron avait déjà rendu hommage à Bebel en le décorant grand officier de la Légion d'honneur. Deux ans plus tôt 2017, François Hollande l'avait décoré des insignes de grand officier de l'ordre national du mérite.