Mort de Jean-Paul Belmondo : "C'était une belle personne", confie l'acteur André Dussollier

Au lendemain de la mort de Jean-Paul Belmondo, André Dussollier lui a rendu hommage ce mardi sur France Bleu Nord. Il a salué ce monstre sacré du cinéma qui a amené "un souffle de fraicheur" et "avait un charme incroyable".

Quelques heures après l'annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo, André Dussollier a rendu hommage à ce monstre sacré du cinéma ce jeudi sur France Bleu Nord.

"Il était pour moi quelqu'un qui comptait beaucoup", confie l'acteur au micro de Laurent Dereux. André Dussollier a été très vite en admiration car Jean-Paul Belmondo avait beaucoup de cordes à son arc. "Quand je ne pensais même pas être acteur et que je l'ai vu dans ses films, les films de Godard. Et puis ensuite, tous les films qu'il a fait, passant du cinéma d'auteur au cinéma, plus vaste, plus grand public", précise-t-il.

André Dussollier salue un homme courageux et combattif face à la maladie. "C'est un homme qui a résisté tellement pendant ces 20 ans. Il est resté pendant vingt ans avec cet handicap qu'il était toujours souriant, fort, digne. Et on avait l'impression qu'il était immortel tellement il était vaillant et il se battait contre la douleur", souligne l'acteur.

"Un charme incroyable"

"J'aimais beaucoup l'homme en dehors de l'acteur que tout le monde adore. C'est vrai qu'il a amené un souffle de fraîcheur dans les années 60, quand je l'ai vu pour la première fois au cinéma. C'était un charme incroyable et j'ai envie de le mettre au présent parce qu'on pourra toujours le voir et le retrouver dans les films et retrouver ce charme qui n'appartient qu'à lui, qui devait être oui et qui fait partie de sa personnalité", poursuit André Dussollier.

"Il a été un homme libre, qui faisait ce qu'il avait envie de faire, à tel point qu'il n'était pas forcément dans les créneaux classiques et qu'il n'a pas été récompensé comme il l'espérait. Ses copains de l'époque l'ont porté en triomphe parce qu'on sentait bien qu'il avait quelque chose d'autre qui n'appartenait qu'à lui. Cette vérité, cette sympathie qu'il inspirait, cette liberté dans l'interprétation", ajoute encore l'interprête de Tanguy et Trois hommes et un couffin.

André Dussollier croisait de temps en temps Jean-Paul Belmondo. Les deux acteurs habitaient dans le même quartier. "On se retrouvait par hasard dans le même restaurant. Et il était venu me voir au théâtre. Il s'intéressait toujours à tout, à ce que faisaient les autres. C'est quelqu'un, c'est une belle personne", dit-il.