Mort de Jean-Paul Belmondo : "il va manquer à la boxe", réagit l'Isérois Brahim Asloum

Le cinéma français vient de perdre l'un de ses géants. Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi 6 septembre à 88 ans. L'acteur a tourné dans plus de 80 films dont À bout de souffle de Jean-Luc Godard ou La Sirène du Mississipi dont certaines scènes ont été tournées au Sappey-en-Chartreuse. Mais "Bébel" était aussi passionné de boxe, il a même participé à neuf combats professionnels.

Un vrai passionné de la vie des boxeurs - Brahim Asloum

Le boxeur originaire de Bourgoin-Jallieu Brahim Asloum l'a rencontré avant son sacre olympique à Sydney en 2000 et s'est lié d'amitié avec lui. Il "a été le parrain de l'équipe de France de boxe donc c'était ma première rencontre avec Jean-Paul, depuis on ne s'est plus lâché", raconte-t-il. Jean-Paul Belmondo est ami avec Louis Acariès [ancien boxeur et organisateur de combats, ndlr], c'est comme ça que Brahim Asloum a "la chance de dîner, de passer des soirées avec lui." Il salue la mémoire d'un "vrai passionné de la vie des boxeurs, il avait une admiration pour les boxeurs".

"Je voyais Jean-Paul Belmondo comme un homme solide, un homme qui résiste, qui ne pouvait pas nous quitter, donc on est peiné", confie le champion isérois. Il se souvient de "quelqu'un qui était pratiquement de tous mes combats, qui me suivait, avec qui j'avais la chance de discuter, de partager donc il va nous manquer. Il va manquer à la boxe".

Un ambassadeur de la boxe

Pour Brahim Asloum, son sport doit beaucoup à l'acteur car "ça a été un de nos ambassadeurs aussi. C'est une grosse perte pour le cinéma français bien sûr mais aussi pour la boxe".

Il garde l'image d'un "homme fort, un homme qui faisait toutes ses cascades, un homme qui aimait la boxe. Quelqu'un qui était généreux, qui était à l'écoute" et de terminer : "c'était l'homme qu'on avait envie d'avoir près de soi, bienveillant".