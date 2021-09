Mort de Jean Paul Belmondo : l'acteur avait tourné "Un singe en hiver" et "Le Cerveau" en Normandie

Il avait un immense talent, une gueule. Il a tourné avec les plus grands noms du cinéma, acteurs et réalisateurs. Il était lui aussi un monstre sacré. Jean Paul Belmondo nous a quitté. Son avocat l'a annoncé ce lundi à l'AFP. L'acteur est mort à l'âge de 88 ans.

Jean Paul Belmondo nous laisse une filmographie impressionnante. Parmi tous ses films, deux ont marqué la Normandie. D'abord le film "Un singe en hiver", tourné en partie à Villerville, un petit village du Calvados. L'acteur partage l'affiche avec Jean Gabin.

"Il ne quittera jamais le coeur des Villervillais"

Les lieux de tournage sont encore visibles aujourd'hui, notamment le Cabaret Normand, le café où Jean-Paul Belmondo, qui joue le rôle de Fouquet, commande un Picon-bière après son arrivée à Tigreville (Le nom du village dans le film).

"Je suis très triste d'apprendre la mort de Jean-Paul Belmondo", confie ému Michel Marescot, le maire de Villerville qui était enfant à l'époque du tournage en 1962. Un tournage qui l'a forcément marqué puisque ses parents, ses grands parents, ses oncles et tantes y ont été figurants.

"Dès que la cloche sonnait la fin de l'école, on se rendait sur les lieux de tournage. On voulait voir de près. C'était formidable. Gabin et Belmondo était très proches des figurants. Nous les gamins, on écoutait ce qu'ils disaient", raconte-t-il avec un brin de nostalgie.

L'acteur était revenu à Villerville en septembre 2014, un peu plus de 50 ans après le tournage de ce film culte d'Henri Verneuil, adapté du roman eponyme signé Antoine Blondin. De nombreux habitants et fans étaient venus à la rencontre de Jean Paul Belmondo devant le Cabaret Normand. "Il ne quitte jamais le coeur des Villervillais", assure Michel Marescot.

Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo sur le tournage du film "Un singe en hiver" © AFP - .

La scène finale du Cerveau sur le port du Havre

Et puis il y a la scène finale du film "Le Cerveau" tournée en juillet 1968 sur le port du Havre. Des majorettes accompagnent le retour de la statue de la Liberté vers New York. Caché à l'intérieur, les billets volés par le Cerveau sur le train postal doivent embarquer sur le paquebot France.

A l'époque, 1500 figurants participent au tournage dont Lucette Lepetit. Elle a alors 20 ans. Elle est figurante avec sa maman. Elle en garde à un excellent souvenir d'autant qu'elle a pu approcher Jean Paul Belmondo, Bourvil et l'acteur britannique David Niven.

"On a eu le temps de voir vraiment tout le monde car le tournage s'est déroulé sur plusieurs jours", raconte cette normande, "On était là dès sept heures le matin et jusqu'à six heures le soir. On était content à l'époque. Surtout dans les années 60, il n'arrivait pas un tel événement tous les jours".

"C'est mon père qui nous emmenait en voiture le matin très tôt. On ne tournait pas toute la journée. On attendait dans un hangar où il y avait des fauteuils. Il fallait prévoir le sandwichs pour le repas du midi. Lorsqu'on avait besoin de nous, on nous appelait. On devait applaudir au moment où les majorettes passaient. Quand les billets s'envolent par centaine, il fallait courir sur le quai et ramasser tous les billets", se rappelle Lucette.

Jean Paul Belmondo et Bourville sur le port du Havre dans une DS coupée en deux lors du tournage du film Le Cerveau © AFP - .

Lucette Lepetit se souvient aussi de la scène de la DS coupée en deux avec Jean Paul Belmondo et Bourvil. Et puis cette séquence impressionnante où l'acteur se retrouve suspendu à la statue de la Liberté en train d'être chargée sur le paquebot France.

La figurante se souvient avoir approché les acteurs car ils logeaint sur le quai dans de grandes caravanes. Je me souviens avoir eu une dédicace de Jean Paul Belmondo et avoir pu échanger avec Bourvil, un acteur "très gentil".