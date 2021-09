Mort de Jean-Paul Belmondo : les souvenirs de "Bébel" à Piriac entre matches de volley et poiriers sur le bar

Six décennies ont passé mais les souvenirs des moments passés avec Jean-Paul Belmondo, décédé ce lundi à l'âge de 88 ans, demeurent ancrés dans la mémoire de Jean-Claude Mabo, habitant de Piriac-sur-Mer. Les deux hommes, à l'époque adolescents, se sont connus dans cette commune de Loire-Atlantique quand "Bébel" venait passer ses vacances en famille à partir de 1947. "C'était déjà un personnage", se souvient le retraité de 79 ans.

"On avait créé la coupe Belmondo"

Jean-Paul Belmondo avait découvert Piriac-sur-Mer à 14 ans et il avait conservé un lien particulier avec la commune littorale au point d'y revenir régulièrement l'été pendant 35 ans. "Ses parents louaient une résidence Castel Fleuri et lui venait retrouver les jeunes sur le port, rembobine Jean-Claude Mabo. On discutait, on refaisait le monde. On avait aussi une équipe de volley qui avait été montée par les anciens, Bébel en faisait évidemment partie et on avait créé la coupe Belmondo. Et ça se disputait place du Lehn à Piriac. Là-bas, il y avait des grands affrontements entre Batz-sur-Mer, La Turballe, Mesquer et Piriac. Je me souviens de quelqu'un de très sportif, qui s'amusait à faire le poirier sur la plage. C'était déjà un personnage."

Il montait sur le comptoir, faisait un poirier sur le bar et avec ses pieds, il essayait de dégommer les cendriers accrochés au mur.

Dans les années 50/60, "Bébel" avait ses habitudes au bar du Castelli, un des lieux branchés de l'époque, où il venait accompagné de ses copains. Et les histoires ne manquent pas. "Il en profitait pour faire quelques numéros, sourit Jean-Claude Mabo, en remémorant ces moments. Je me souviens d'une fois où il était monté sur le comptoir, il avait fait un poirier sur le bar et avec ses pieds, il essayait de dégommer les cendriers accrochés au mur au grand dam de la patronne de l'époque." Le même Belmondo "était capable, en pleine séance de cinéma, de déclamer des vers" sous le regard amusé du public.

Les apparitions de la star s'étaient ensuite faites plus rares mais l'acteur aux 80 films continuait tout de même d'y faire quelques apparitions pendant les vacances. "Il été venu avec son ami Jean-Pierre Marielle pour manger une sucette chez le Gros Jules, place du Port", raconte le retraité piriacais, aujourd'hui peiné par le décès de ce monstre sacré du cinéma français.