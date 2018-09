Jean Piat s'est éteint huit mois après sa compagne, la romancière et comédienne Françoise Dorin, décédée en janvier. Il aurait eu 94 ans dimanche. "Dominique et Martine, ses filles, ont la douleur de vous annoncer le décès de leur père, monsieur Jean Piat, Sociétaire Honoraire de la Comédie Française, à 21h00 dans sa 94e année en son domicile parisien", ont écrit ses filles dans un communiqué.

Vedette du feuilleton "Les Rois maudits"

Le grand public découvre Jean Piat dans les années 70, il incarne Robert d'Artois, le fameux baron écarlate dans le feuilleton télévisé les "Rois maudits".

Il frappe les esprits dans cette série en six épisodes réalisée par Claude Barma et adaptée de l'oeuvre de Maurice Druon.

Un monstre sacré du théâtre

Né le 23 septembre 1924 à Lannoy dans le Nord, Jean Piat fréquente le lycée Janson-de-Sailly à Paris avant d'être admis au Conservatoire national d'art dramatique. En 1946, il fugue pour tenir sans autorisation un rôle au cinéma dans "Rouletabille" et se fait expulser. Cela ne l'empêche pas d'entrer un an plus tard à la Comédie-Française.

Entre 1947 à 1972, il joue dans plus de 60 pièces. C'est son rôle de "Cyrano de Bergerac" qui va marquer les esprits. Il tient le rôle près de 400 fois.La première fut saluée, une fois le rideau tombé, par plus de cinquante rappels ! "Personne n'aura su comme lui, malgré une beauté inouïe, jouer de la laideur la plus célèbre de l'histoire de la littérature", a noté la Comédie-Française.

Tour à tour pendant plus de 70 ans, Jean Piat, qui n'hésita pas à jouer dans le théâtre de boulevard, aura été Don César ("Ruy Blas"), Alceste ("Le Misanthrope") ou Don Quichotte, chantant après Jacques Brel, dans "L'Homme de la Mancha".

Jean Piat, sportif accompli qui a toujours paru plus jeune que son âge et a consacré sa vie au théâtre, aurait eu 94 ans dimanche. Le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure a réagi sur Twitter à sa mort.