Mort de Jean-Pierre Mocky : "c'était un combattant" raconte la franc-comtoise qui a partagé sa vie

L'ancienne Miss France Patricia Barzyk, originaire d'Arbouans, dans le Doubs a partagé la vie du réalisateur Jean-Pierre Mocky, décédé ce jeudi, pendant plus de quinze ans. Elle nous dit son émotion et nous raconte ses souvenirs.

Arbouans, France

La comédienne Patricia Barzyk rend un hommage émouvant à Jean-Pierre Mocky. Le réalisateur du "Miraculé" (1987), "A mort l'arbitre" (1984) ou encore "La grande lessive" (1968) est décédé ce jeudi à l'âge de 90 ans. Il avait partagé la vie d'une franc-comtoise pendant plus de 15 ans : Patricia Barzyk, ancienne Miss Franche-Comté et ancienne Miss France en 1980, originaire d'Arbouans, près de Montbéliard. France Bleu Belfort Montbéliard a pu recueillir son témoignage.

Je suis très émue, bouleversée"

Patricia Barzyk n'arrive pas encore à réaliser la mort du cinéaste. "Je suis très bouleversée, je suis très émue", nous confie-t-elle. La comédienne a travaillé aux côtés de Jean-Pierre Mocky comme assistante. Elle a tourné dans plus d'une vingtaine de ses films et parle de lui comme "d'un combattant". "Quand on l'a connu, le combattant que c'était... son énergie etc... on ne peut pas penser un seul instant que cet homme-là, qui était indestructible, qui avait une énergie folle, qui était un artiste, ait pu nous quitter".

"J'ai tourné dans beaucoup de films de Jean-Pierre, évidemment..." Copier

Jean-Pierre Mocky et sa femme Patricia Barzyk en mai 2008 au Festival de Cannes. © Maxppp - Maxppp

Rencontre en 1985 sur le tournage d'un polar

Leur première rencontre ? C'était en 1985, sur le tournage de "La machine à découdre", un polar noir des années 1980 dans lequel elle jouait le rôle d'une "chanteuse d'opéra un peu paumée qui se retrouve kidnappée par Mocky qui jouait le rôle d'un médecin fou".

Patricia Barzyk part ensuite aux Etats-Unis apprendre l'anglais et travailler comme mannequin. A son retour, 10 ans plus tard, elle passe chez ses parents en Franche-Comté et elle apprend que Mocky est en train de tourner "Tout est clame" au Mont-Bart, dans le pays de Montbéliard. On est en 1998.

Depuis "Tout est calme", on ne s'est plus quittés"

"Et depuis ce jour-là on ne s'est plus quitté, ensuite on a fait le film "La candide Madame Duff" à Cherbourg (1999), avec Dick Rivers malheureusement qui nous a quittés aussi...". Jean-Pierre Mocky avait selon elle encore plein de projets. "La dernière fois que je l'ai eu, il avait encore cette pêche incroyable... encore il y a quinze jour, où il voulait encore faire des films".

"Il avait un projet avec Depardieu, avec Isabelle Huppert (...) il avait encore plein de choses à dire, à faire, ça ne s'arrêtait jamais..." conclut-elle. "J'ai l'impression de faire un mauvais rêve, que je vais me réveiller et que je vais me dire -Non Mocky n'est pas mort-, c'était juste un sale rêve, une connerie..."