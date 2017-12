Mort de Johnny Hallyday : il avait enflammé la Côte d'Azur

Johnny Hallyday est mort cette nuit à 74 ans, alors qu'il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons. Son décès suscite énormément de réactions d'artistes qui l'ont croisé ou de fans qui l'ont adoré pendant ses 60 ans de carrière. La star est notamment passée par la Côte d'Azur.

"Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité". Avec ces mots, Laeticia, l'épouse de Johnny Hallyday, a donc annoncé sa mort ce mercredi peu avant 3h. Son mari luttait depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons. Il s'en va à 74 ans, après presque 60 ans de carrière. Il est notamment passé plusieurs fois par la Côte d'Azur.

Des concerts à Nice et Monaco

Johnny est par exemple passé par le Sporting, à Monaco, notamment en septembre 2006 (photo). Il a aussi chanté au Palais Nikaia de Nice, en 2012 et en octobre 2015. Lors de ce concert en 2015, qui marquait le début de sa toute nouvelle tournée à l'époque, des centaines de spectateurs avaient même dû dormir dans le Palais Nikaia à cause des inondations qui touchaient les Alpes Maritimes.