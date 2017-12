Mort de Johnny Hallyday : vos messages d'hommage

Après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, dans la nuit de mardi à mercredi, les réactions et témoignages se multiplient. France Bleu vous donne la parole, si vous souhaitez rendre hommage au chanteur ou partager vos souvenirs de Johnny.

Il était une idole pour des millions d'entre vous : Johnny Hallyday s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé son épouse Laeticia. Pour lui rendre hommage, France Bleu ouvre son antenne et son site web à vos témoignages. Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer votre message d'hommage, votre meilleur souvenir, ce qui vous lie à Johnny.

Chargement en cours...

Vos témoignages

Catherine (Houdemont) : "Très touchée par la disparition de Johnny, je garde un bon souvenir de ses chansons et qu'il repose en paix. Pensée pour sa famille et ses amis".

Max (Paris) : "C'est bien triste.. On a beau dire, Johnny c'est une part de l'Histoire de la France.. Condoléances à la famille, ses enfants.."

Ingrid (Rezé) : "Il a partagé ma vie, même si a certains moments je ne l'écoutais pas toujours. Ma chanson préférée : "La peur". J'apprécie beaucoup ses prestations. Je suis triste pour sa famille. Johnny on t'aime."

Sylvain (Reims) : "Johnny tu es parti pour faire une grande tournée au pays des anges . Tu va nous manquer tu à bercer notre enfance . Une grande étoile c'est eteint sur terre pour briller encore plus dans notre ciel"

Christophe et Corinne (Beaucaire) : "Nous sommes touchés par le décès de cet icône, Johnny était une légende. Qu'il repose en paix parmis les plus grands et beaucoup de courage à ses proches"

Jourdain (Surgeres) : "Tu es le plus grand chanteur français et tu le resteras à jamais, tu vas nous manquer Johnny".

Karine (Nord) : "Repose en paix 💙😘⚘"

Sandrine (Nancy) : "Je suis triste, repose en paix, Johnny je t'aime"

Céline (Ste Geneviève des Bois) : "La fin d'une légende

Personnage aimé ou détesté, il aura marqué la mémoire de chacun

Courage, condoléances à la famille, aux proches de l'idole

RIP Johnny"

Cécile (Chezelles) : "Une légende s'en va, un géant du show biz ❤️.condoléances à toute la famille RIP"

Anne (Morbihan) : "Condoléances à toutes sa famille surtout en cette période de noël courage il restera notre idole des jeunes"

Sylvie (Paris) : "Quel phénomène humain et chanteur puissant que j'ai vu sur scène . C'est le seul chanteur qui me donnait la chair de poule. Repose toi en paix. Tu le mérites tant ! Tu as accompagné notre vie condoléances à sa famille et proches".

Marie-Christine (Camelas) : "Ce sera et restera toujours une idole la tristesse m’envahie Je lui rends un énorme hommage à ce grand homme on l’oublie pas"

Bernard (Loos) : "Secoué aneanti une grande perte mais merci Johnny pour tout"

Cynthia (Ars-sur-Moselle) : "2 souvenirs inoubliables :le concert au stade saint Symphorien et le concert à esch à la rockhal gagné grâce à France Bleu ! un grand artiste qui nous quitte. condoleances a sa famille"

Roger et Carine (Locmariaquer) :" Merci Johnny pour tout le bonheur que tu nous as donné, tu vas nous manqué sur scène c'est sûr, mais tu resteras toujours toujours "ça finira jamais" toutes nos pensées à Leaticia et ses enfants, tous ses amis."

Anaïs (Meylan) : "Johnny, je suis triste ce matin, les larmes me viennent en t'écrivant. Tu es parti...trop vite. Tout s'arrête...Je n'ai même plus le goût de me lever. Tu laisseras derrière toi des musiques qui résonneront à la vie à la mort, dans la tête de tout un chacun, et plus particulièrement au fond de mon coeur. Grâce à ma mère, qui a suivi toute ta carrière, tu es et resteras mon plus grand chanteur. Que je t'aime. Je ne t'oublierai jamais".

Valérie (Montpellier) : "Toutes mes condoléances à sa famille, courage"

Marie-Jo (dans l'Aude) : "Depuis le début de ta carrière je t'ai aimé, je t'écoutais, le soir en faisant mes devoirs, tout au long de ma vie je t'es écouté, j'ai assisté à tes concerts lorsque tu venais à Marseille car je suis marseillaise, tu vas me manquer mais tu vas rejoindre les grands tels que Brel, Bécaud et Brassens, vous allez donner des concerts aux anges, repose toi tu l'as bien mérité mais tu resteras dans mon coeur pour l'éternité ADIEU L'ARTISTE"

Viviane (dans l'Yonne) : "C'était une icône.Un chanteur au grand coeur. On ne l'oubliera jamais".

Shara (Isle d'Abeau) : "Mes condoléances à ses fans"

Marie-France (Flixecourttu) : "tu va nous manquer johnny je n oublierai jamais la chanson que tu chanter quand j etais enfant ceete chanson c etaits noel interdit"

Maëva (Rétaud) : "Repose en paix Johnny 😢

Tu a laissé un grand vide dans le monde.

C'était très dur de savoir ton décès tu vas nous manqué"

Anita (Sarlat) : "Tu vas nous manquer Johnny tu etait notre idole de montre génération touts t'es chanson que on aimer énormément respect a toi Johnny repose en paix"

Arnaud (Lorraine) : "Bonne route✌️"

Véronique (Saint-Witz) : "Mon idole depuis ma jeunesse avec un souvenir inoubliable deux heures de colles pour être arriver en retard au collège eh oui l'achat d'un disque de Johnny ca n'attends pas.

Merci Johnny, repose en paix on ne n'oublierai jamais".

Lemahieu (Tourcoing) : "Repose en paix Johnny sincères condoléances à toute la familles"

Nathalie (Brignoles) : "Johnny c était comme un membre de ma famille à mes enfants je leur disais quand il me demandait lorsqu' ils était petit "qui c est ce monsieur" je leur repondait c est votre "tonton"

Je n arrive pas à réaliser

Je te promet Johnny de ne jamais t oublier.

Que je t aime mon jojo".

Isabelle (Lodève) : "dommage, je n'entendrais plus tes nouveaux tubes, mes sincères condoléances à toute ta famille, tu as beaucoup souffert et surtout lutté contre cette saloperie de cancer, j'espère que ton ame est monté au paradis, tu le mérites"

Véronique (Val-d'Oise) : "Mon idole depuis ma jeunesse avec un souvenir inoubliable deux heures de colles pour être arriver en retard au collège eh oui l'achat d'un disque de Johnny ca n'attends pas.

Merci Johnny, repose en paix on ne n'oubliera jamais"

Dimitri (La Gorgue) : "Johnny repose en paix tu vas énormément me manquer tu es un héros pour toute la France on t'aime Johnny"

Lordanshe (Pierrefitte-sur-Seine) : ""C’est avec une grande peine que j’apprends la mort d’un rockeur qui aura enflammé nos cœurs. Aurevoir Johnny, tu resteras à jamais dans nos cœur.

Peace and love. ".

Fabienne (Villepinte) : ""Johnny, un géant de la chanson française qui a traversé les générations. Il n'y a pas un moment de ma vie où une de ses chanson ne résonne en parallèle comme un souvenir sur le cours de ma vie. Chacune de ses chansons est un message fort qui vibre au fond de nos coeur.

Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné.

Toutes mes condoléances à la famille."

Karine (Morangis) : "un grand monsieur qui a bercé mon enfance et à qui je me suis raccrochée dans les durs moments de ma vie.je perds quelqu un de ma famille je ne t oubliera jamais une grosse pensée à tes proches"

Chantal (Val-d'Oise) : "merci johnny .. j ai 66ans..vs m avez accompagné avec vos belles chansons..depuis mon plus jeune age..magifique avec v energie..et mort le jour ou j enterre mon meilleur copain mort du cancer,aussi..belle route vers le paradis des rockers"

Claire (Le Mesnil-Lieubray) : "C’est un monument de la chanson française qui nous quitte, repose en paix, Johnny vas nous manquer mais nous ne t’oublierons jamais. Un pensée pour tous ces proches."

Vincent (Rethel) : "C'était un grand homme au grand coeur j'ai pu parler avec lui à la suite du concert au millénium d'Epernay. Ma chanson préféré c'est Il ne faut pas me ressembler."

Dominique (Lunéville) : "Salut Johnny , tu as marquè la jeunesse de tous , et encore celle des jeunes de maintenant . Ton départ marque une grande fin des Années JOJO . Une étoile va de plus s' intillée dans le ciel , mais la ou tu va , ton rèpertoire tu chanteras et le retour de Jojo avec tous la haut. En bas nous seront toujours la . " que je t'aime " ".Aurevoir l' idole des jeunes ""

Marine (Paris) : ""J’ai seulement 20 ans et je t’ecouter ,pourtant mes grands-parents aussi t’écouter ainsi que mes parents et je sais que mon neveu t’ecoutera car tu es et restera Johnny Hallyday.

Le Rockeur indémodable qui a su toucher le monde entier et des générations et même dirais-je tu as su toucher un siècle alors maintenant tu peux te reposer en paix avec la conscience tranquille car nous ne t’oublierons pas d’aussi tôt ""

Michèle (Voiron) : "Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit..." cette nuit tu es parti, mon âme est bancale" tu me manques déjà, tu NOUS manques. Brille pour nous s'il te plait Johnny, ne nous laisse pas seuls. Ta musique résonnera pour toujours en nous et nous continuerons à danser et chanter avec toi. Je n'ai plus de mot ..."

Ghislaine (Le Châtelet) : "JOHNNY tu resteras dans mes souvenirs,tu est notre ROCKER cette maladie t'a emporter malgré ta force ,reposes en paix tu vas manquer à tous tes fans,tes spectacles étaient sublimes.condoléances à toute ta famille."

Christian (La Ferté-Gaucher) : "grace a ce grand homme c est grace a lui que j ai retrouver mon pere car c est le sosie officiel johnny star ,jean noel lemaitre voila paix a son ames et toutes mes condoleances a sa famille"

Catherine (Cournon-d'Auvergne) : "Un grand chanteur rocker vient de nous quitter, il a marqué plus d'une génération et va provoquer un grand vide... Adieu l'artiste, tes chansons resteront. Toute ma sympathie à ses proches"

Jean-Marie (en Côte-d'Or) : "Toutes les condoleances"

Stéphanie (Vence) : "Un grand monsieur que j'admire beaucoup condoléances a la famille"

Stéphanie (Saint-Chinian) : "Un grand homme qui s'en va .. repose en paix Jojo 💫 Pensées à toute sa famille💫 À jamais "Je te promet" ❤️"

"J'ai perdu une partie de mon corps"

Ce mercredi, toutes les antennes du réseau France Bleu sont également ouvertes à vos témoignages. Sur France Bleu Paris, Jean-Pierre, de Beauvais, a laissé ce témoignage poignant : "J'ai l'impression d'avoir perdu mon idole, mon dieu, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de mon corps, de ma vie", dit ce fan. "C'était un amour, on se reconnaissait dans toutes ses chansons", ajoute-t-il.