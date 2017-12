Mort de Johnny : les réactions et les souvenirs en Loire-Atlantique et en Vendée

Depuis l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, c'est un flot sans fin de réactions sur les réseaux. Que ce soit un souvenir, une anecdote, une photo vous êtes très nombreux en Loire-Atlantique et en Vendée à avoir quelque chose de lui à partager.

Les souvenirs qui reviennent le plus, ce sont ceux des trois concerts de Johnny Hallyday au zénith de Nantes en décembre 2015.

On a tous en nous quelque chose de #JohnnyHallyday Et ... vivons pour le meilleur Zénith Nantes 9 décembre 2015 pic.twitter.com/Ak4X7lFB7I — Gwenaelle Maillard (@GwenaelleMP) December 6, 2017

#JohnnyHallyday en attente du concert de Johnny en décembre 2015 au zénith de Nantes.#OnATousQuelqueChoseDeJohnny ❤️❤️ pic.twitter.com/329M3RhBuI — Clairoute (@Clairoute44) December 6, 2017

Les derniers de Johnny, seul sur scène à Nantes. Il était revenu en juin dernier pour la tournée des Vieilles canailles avec Eddy Mitchelle et Jacques Dutronc.

Un hommage national évoqué par le Nantais François de Rugy

Au niveau des personnalités, François de Rugy, le Nantais, président de l'Assemblée nationale a réagi, lui aussi, ce mercredi matin. "Je pense que ce serait bien qu'il y ait une forme d'hommage national. Il faudra trouver la bonne forme, parce que c'est avant tout un artiste et il ne faut pas l'instrumentaliser politiquement. Il a pris position, parfois, dans des campagnes électorales, notamment à l'occasion de campagnes présidentielles. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est vraiment un chanteur qui rassemble, qui rassemble des générations et qui rassemble les Français, on l'avait vu quand il avait chanté en hommage aux victimes des attentats."

"Il nous manquera mais comme tous les grands interprètes, il continuera à vivre en chansons."



Au nom de la représentation nationale, François de Rugy présente ses condoléances à la famille ainsi qu'aux proches et aux amis de Johnny Hallyday.https://t.co/jPkpXVwXuYpic.twitter.com/yMQ33Vebpo — Assemblée nationale (@AssembleeNat) December 6, 2017

Le gardien du HBC Nantes, Cyril Dumoulin, nous rappelle lui que Johnny Hallyday n'est pas la seule grande personnalité à nous avoir quitté ces derniers mois.

4 pilliers de notre culture et de notre patrimoine s'en sont allés... Nous léguant le défi d'en être dignes 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/120B6ILAhb — Cyril Dumoulin (@CyrilDumoulin) December 6, 2017

Les policiers venaient me voir pour avoir des signatures de Johnny sur leurs albums

Et puis, Johnny, il y a ceux qui l'ont croisé, comme Stéphane Malhaire, le patron du Nossy Be, le restaurant des stars de La Baule. "On savait tout de suite qu'il était là parce que vous aviez les deux 4x4 noirs garés sur le trottoir. Il y avait aussi des motards de la police pour l'accompagner quand il allait au zénith à Nantes, ça faisait un peu convoi présidentiel. C'est là où on se dit : c'est une énorme personnalité ! Tous les policiers venaient me voir pour avoir les signatures de Johnny sur leur album. Il était toujours bienveillant, pas réticent à faire des photos ou des signatures. Si ses fans avaient su qu'il était chez nous, ça aurait été l'émeute."

Une bien triste nouvelle …

Une part de nous tous nous a quitté car nous avons tous quelque chose de Johnny… pic.twitter.com/l1K3QxVH7q — NOSSY BE (@nossybeach) December 6, 2017