Les habitants de Perpignan rendent hommage à Dani, "l'enfant du pays"

Perpignan, les Pyrénées-Orientales… C'est ici que Dani a grandi. Son père cordonnier et sa mère vendeuse, tous les deux catalans, ont longtemps tenu une boutique de chaussures dans le centre-ville. La petite Dani, née en 1944, a suivi sa scolarité à l'école Jeanne d'Arc près de la gare. "Je crois me souvenir qu'elle prenait des cours de danse", se remémore Kim, à la sortie de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Agée 80 ans, cette Perpignanaise l'a connue très jeune. "On n'était pas à l'école ensemble mais on se croisait tout le temps, elle était adorable et elle chantait tout le temps", se souvient-elle avec un sourire ému.

Quelques mètres plus loin, dans une boutique de vêtements, une autre habitante se rappelle "lui avoir appris à tricoter". Dani, "c'était une enfant du pays, une Catalane".

La chanteuse Dani accompagnée d'Etienne Daho. © Maxppp - P. LAVIEILLE

Je ne suis jamais partie de Perpignan dans mon cœur"

Dani a quitté Perpignan en 1962, à 18 ans, en prenant le train "de 20h55 direction la capitale". La jeune femme avait des rêves à réaliser, "et une sorte d'inconscience". "Je voulais faire les Beaux-Arts et une école d'esthéticienne mais vous savez, je ne suis jamais partie de Perpignan dans mon cœur", a-t-elle confié à France Bleu Roussillon il y a quelques semaines, lors de sa dernière interview. C'est d'ailleurs la plage de Collioure en 1966, qu'elle avait filmé sa première apparition à la télévision pour sa chanson "Garçon manqué".

Il n'était pas rare de croiser l'interprète de "Comme un boomerang" à Perpignan, notamment près de la place Gambetta où plusieurs de ses amis résident toujours. "On l'apercevait souvent", confirme Christiane, une habitante. "_C'était un personnage ! E_t elle n'avait pas le melon ! C'était quelqu'un d'intègre, elle avait une certaine retenue. On l'aimait pour ça, elle n'en rajoutait pas", ajoute la sexagénaire.

"Elle était chaleureuse, elle disait bonjour, elle sympathisait. On pouvait lui poser des questions, lui demander un autographe, elle répondait toujours avec plaisir", confirme Virginie, commerçante non loin de la place Gambetta. "Mes amis d'enfance sont toujours les mêmes, et puis quand on a des confidents… l'enfance ne s'enlève jamais du cœur ni de l'âme. Ça donne toujours une espèce de puissance, de réalité de se recentrer de là où on vient", partageait Dani sur France Bleu Roussillon.

La chanteuse Dani était également passionnée par les roses et avait ouvert une boutique à Perpignan. © Maxppp - PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP

La chanteuse collaborait également avec plusieurs artistes des Pyrénées-Orientales comme Cali. Mais elle avait aussi d'autres passions plus surprenantes, comme les roses. Elle avait ouvert plusieurs boutiques, dont l'une à Perpignan. C'est à Perpignan que Dani est montée pour la dernière fois sur scène. C'était le 29 juin dernier. La voix, le style, l'allure, "l'enfant du pays" avait assuré plus d'1h30 de spectacle. "Sa place était sur scène, il n'y a aucun doute là-dessus", résume Hélène, restauratrice au pied de la cathédrale.