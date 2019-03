Mort de Luke Perry : le boom des naissances de Dylan dans la Sarthe au milieu des années 1990

Luke Perry, qui jouait Dylan McKay dans la série Beverly Hills 90210, est mort ce lundi à 52 ans. L'acteur américain aura marqué toute une génération et dans les années 1990, des parents ont même décidé de donner le prénom de son personnage à leur fils. Ça se vérifie en Sarthe !

Luke Perry et Shannen Doherty

Il laisse derrière lui toute une génération de fans ! Luke Perry, l'acteur qui interprétait Dylan McKay dans la série Beverly Hills 90210, est décédé ce lundi à 52 ans, des suites d'un AVC. Beaucoup se souviennent de son personnage de rebelle, et pour cause : certains portent même son prénom ! Et oui, dans les années 1990, des parents ont choisi de prénommer leur fils comme le héros de la série mythique.

Et la Sarthe n'échappe pas à la règle. En 1988, seuls huit Dylan sont nés dans le département. Mais en 1995, soit deux ans après le début de la diffusion de la série en France, 83 petits garçons ont été prénommés Dylan dans la Sarthe ! Et ça continue : ils étaient 77 en 1996 et 83 en 1997.

L'évolution du prénom Dylan de 1997 à 2017.

En 1995, Dylan devient même le quatrième prénom le plus donné dans le département, derrière Antoine, Valentin et Alexandre. L'année précédente, il pointait à la 12e place seulement. Son succès continue jusqu'en 2002, année où il disparaît du Top 20 des prénoms les plus populaires en Sarthe.

Allez, pour les fans de Dylan, de Brenda, de Brandon et de Kelly, replongez-vous dans la série avec le générique !