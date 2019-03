Mort de Luke Perry : le boom des naissances de Dylan en Loire-Atlantique et en Vendée au milieu des années 1990

Loire-Atlantique, France

Il laisse derrière lui toute une génération de fans ! Luke Perry, l'acteur qui interprétait Dylan McKay dans la série Beverly Hills 90210, est décédé ce lundi à 52 ans, des suites d'un AVC. Beaucoup se souviennent de son personnage de rebelle, et pour cause : certains portent même son prénom ! Et oui, dans les années 1990, des parents ont choisi de prénommer leur fils comme le héros de la série mythique. La Loire-Atlantique et la Vendée n'échappent pas à la règle.

En 1990, seuls trois Dylan sont nés en Loire-Atlantique. Mais en 1995, soit deux ans après le début de la diffusion de la série en France, 135 petits garçons ont été prénommés Dylan dans le département ! Et ça continue : ils étaient 143 en 1996 et 114 en 1997.

En 1994, Dylan fait un bond de 25 places parmi les prénoms les plus donnés du département, et se hisse à la 16e place. Il fait encore mieux en 1996, où il figure en 7e position. Mais l'engouement s'atténue rapidement et le prénom ne termine qu'à la 35e place en l'an 2000.

Dans le Top 10 en Vendée

En 1995, en Vendée, Dylan figure parmi les prénoms les plus populaires, à la 10e place, devant Antoine, Benjamin ou encore Romain ! 54 bébés héritent de ce prénom cette année-là. Ils sont 44 à être baptisés Dylan en 1997, et 51 en 1998, ce qui en fait le 7e prénom le plus donné dans le département.

Mais le succès ne dure qu'un temps. Le prénom Dylan est de moins en moins fréquent : il retombe à la 38e place du classement des prénoms les plus populaires de Vendée en 2001.

Allez, pour les fans de Dylan, de Brenda, de Brandon et de Kelly, replongez-vous dans la série avec le générique !