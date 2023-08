Mort de Marcel Amont : un dernier hommage rendu au chanteur dans le Béarn

Plus de cinq mois après sa mort à l'âge de 93 ans, le 8 mars 2023 , Marcel Amont a été honoré dans son fief du Béarn ce samedi 12 août. Un hommage a été organisé par sa famille à Borce, dans la vallée d'Aspe. Une messe à l'église suivie d'un hommage en vidéo et en chansons dans la petite chapelle du village, auxquels ont assisté une centaine de personnes.

ⓘ Publicité

Autour de sa femme, Marlène, et de deux de ses enfants, Mathias et Romélie, des membres de la famille, des amis du coin, des politiques, dont Jean Lassalle, et des fans ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage au célèbre chanteur de variété française.

Après la messe, les proches de Marcel Amont ont visionné une compilation de ses chansons et apparitions télés diffusée dans la petite chapelle de Borce. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

Très attaché à la région d'origine de ses parents, où il revenait tous les ans, Marcel Amont s'était aussi attelé à la défense et au rayonnement du béarnais . En toute logique, ce sont des chants en béarnais qui ont retenti lors de la messe, entonnés par une assemblée fervente et émue.

La cérémonie religieuse a été célébrée par le Frère Pierre Moulia, qui a bien connu Marcel Amont. C'est lui qui, déjà dans cette église de Borce, avait officié pour le mariage religieux de Marcel Amont avec sa femme Marlène en 1998.