Mort de Marcel Amont : un hommage organisé cet été en Béarn pour le chanteur

Un hommage est prévu cet été en Béarn pour le chanteur Marcel Amont. L'artiste amoureux de la chanson et du Béarn est décédé le 8 mars 2023 , à l'âge de 93 ans. Il est l'interprète de tubes comme "Le Mexicain", "Bleu, blanc, blond", "Le chapeau de Mireille", "L'amour ça fait passer le temps", etc. Sa famille confie qu'un événement se prépare en Béarn pour saluer la mémoire et la carrière du chanteur très attaché à la vallée d'Aspe et au village de Borce.

"Le village auquel il était le plus attaché"

Un hommage pour Marcel Amont en Béarn, c'est "l'évidence" assure son fils Mathias Miramon. "Pour le moment, on ne sait pas du tout si ce sera sous forme d'une messe ou peut-être d'un concert, explique le fils de Marcel Amont. On est en train d'essayer de caler les dates entre les gens de la famille et ceux qui pourraient être concernés sur place."

Béarn : la mort de l'Aspois Marcel Amont

Où organiser cela ? Pourquoi pas Borce explique Mathias Miramon : "Le village auquel il était le plus attaché, y compris sa famille, où il avait acheté une maison pour ses parents, c'est tout de même Borce. C'était l'église où il s'était marié religieusement avec ma mère donc ce sera certainement à Borce. Ses parents sont enterrés là-bas."

"Pas envisageable de ne pas faire quelque chose sur place"

"C'est un lieu pour lequel il avait un attachement affectif très fort sourit Mathias Miramon. Les gens dans la vallée étaient aussi attachés à lui donc c'est l'occasion pour eux, pour ceux qui n'ont pas pu venir à Paris, de lui rendre hommage. Ce n'était pas envisageable de ne pas faire quelque chose sur place, [...] qu'il y ait quelque chose organisé là-bas, c'est l'évidence." Suite au décès de Marcel Amont, les obsèques s'étaient déroulées dans l'intimité en région parisienne mais le public avait pu venir se recueillir au funérarium de Nanterre.

Marcel Amont amoureux de la langue béarnaise

Marcel Amont, Berceuse béarnaise

"Ses parents, entre eux, parlaient strictement béarnais, mais ils lui parlaient en français, raconte le fils de Marcel Amont. Le béarnais, c'est la langue de son enfance, c'est la langue de ses parents. C'est un attachement vraiment viscéral. C'est à la mort de sa mère qu'il a une sorte de déclic, qu'il s'est rendu compte qu'il parlait béarnais et qu'il le comprenait." Mathias Miramon décrit son père "apaisé" lorsqu'il était en Béarn, "dans une forme de recueillement".

En plus des chansons en béarnais, Marcel Amont a aussi écrit des livres comme Adieu la belle Marguerite dont l'intrigue se déroule en vallée d'Aspe, un roman de nouveau en tête de gondole dans certaines librairies de Pau depuis le décès de l'artiste.