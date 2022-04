Mort de Michel Bouquet : un hommage national aura lieu le 27 avril aux Invalides

Un hommage national à l'acteur Michel Bouquet, décédé mercredi à l'âge de 96 ans, aura lieu le 27 avril aux Invalides a indiqué l'Élysée ce jeudi. Monument du théâtre français, connu pour avoir joué pas moins de 800 fois "Le roi se meurt" d'Ionesco, et acteur sur grand écran chez Chabrol et Truffaut, Michel Bouquet a notamment marqué le théâtre de l'après-guerre en faisant connaître en France l'œuvre de Harold Pinter et en se mettant au service de grands textes classiques (Molière, Diderot ou Strindberg) et contemporains (Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Albert Camus ou Thomas Bernhard).

